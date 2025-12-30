Miguel Ponce: «Más allá de la caída del oro, se avecina un reseteo geopolítico»

La reciente jornada financiera marcó un giro inesperado en los mercados globales, con una caída notable en el valor del oro, la plata y un impacto aún más acentuado en el paladio, todo esto en el contexto de un importante “reseteo global” que redefine las dinámicas económicas.

La Caída de los Activos Refugio

En declaraciones a Canal E, el experto en comercio internacional, Miguel Ponce, señaló que la reciente caída en los precios de los metales preciosos no fue consecuencia de factores económicos, sino de decisiones políticas. Los mercados, que durante un tiempo habían mostrado tendencia alcista, reaccionaron drásticamente a eventos geopolíticos clave.

Reuniones Claves y sus Consecuencias

Un hito relevante fue una reunión que tuvo lugar en Mar-a-Lago, donde el expresidente estadounidense Donald Trump habló con Volodímir Zelensky, el presidente ucraniano. Según Ponce, esta cita dejó de lado propuestas de paz de la Unión Europea y la OTAN, enfocándose en un acuerdo que, aunque optimista, sigue enfrentando desafíos significativos, como es el caso del Donbass, una región que Rusia considera ya bajo su control.

Los Mercados y la Reducción de la Incertidumbre

A pesar de la intensificación de las ofensivas por parte de Vladimir Putin, Ponce observó que esta situación ha logrado reducir la incertidumbre a nivel global. “La situación actual provoca una notable salida de los activos refugio”, indicó, reflejando una caída drástica no solo en el oro, sino también en la plata y una sorprendente baja en el paladio, que llegó a caer más del 12% en un solo día.

Cambio en el Comportamiento de los Inversores

De acuerdo con el analista, los inversores están comenzando a reestructurar sus carteras. “Los activos que antes eran considerados refugios están perdiendo su atractivo en este nuevo escenario político”, comentó. Esta transformación no es trivial, ya que representa un significativo “reseteo geopolítico” que afecta las estrategias de inversión a nivel internacional.

América Latina en la Nueva Geopolítica

La reconfiguración no se limita a Europa y Medio Oriente. Ponce destacó que América Latina empieza a establecer su propio rumbo, resaltando la creciente colaboración entre México y Brasil, que juntos representan más del 55% del PIB regional. En este sentido, ambos países han concretado más de 120 acuerdos bilaterales en el último año, lo que ha encendido alarmas en Estados Unidos, Europa y China.

Argentina y el Desafío de la Autonomía

Pese a este panorama alentador en la región, Ponce expresó su preocupación por la posición de Argentina. “No estamos invitados al partido grande”, lamentó, enfatizando la necesidad de que Argentina desarrolle una postura más autónoma y de negociación inteligente dentro del Mercosur. Con un enfoque claro en los intereses nacionales, el país podría posicionarse mejor en este nuevo orden global.