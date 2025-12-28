Dronazo ruso vuelve a golpear puerto y energía en Odesa

A lo largo de la noche del jueves al viernes, Odesa, un importante puerto en el sur de Ucrania, fue blanco de un ataque aéreo ruso por segunda noche consecutiva, desatando incendios y causando estragos en la infraestructura energética y portuaria.

El gobernador regional, Oleh Kiper, compartió en sus redes sociales que los bombardeos provocaron daños a edificios administrativos, maquinaria y equipo, además de incendios en las instalaciones afectadas.

A pesar de la magnitud del ataque, las autoridades locales han reportado que no hubo heridos ni fallecimientos. El líder de la administración militar regional, Serhii Lysak, destacó que los servicios de emergencia ya están en el lugar, trabajando arduamente para mitigar la situación.

“Los ingenieros de electricidad están trabajando para restablecer el suministro eléctrico a los hogares de Odesa”, añadió Lysak en su comunicación oficial.

Un Patrón Alarmante de Ataques

Este asalto aéreo es parte de una ola de ataques que ha golpeado la ciudad, donde un ataque previo resultó en la muerte de una persona y dejó a dos más heridas. El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, había expresado su preocupación sobre el impacto devastador que estos ataques tienen sobre la población civil en medio de temperaturas gélidas.

Acciones Aéreas de Gran Escala

En total, durante la misma noche, las fuerzas rusas lanzaron 99 drones y un misil Iskander-M hacia diferentes partes de Ucrania. Según el informe de la Fuerza Aérea de Ucrania, 73 drones fueron interceptados, sin embargo, el misil y 26 drones lograron impactar en 16 ubicaciones de diversas regiones del país.

Las hostilidades continuaron el viernes, afectando la ciudad de Uman, donde un misil causó lesiones a seis personas, incluyendo a dos niños, además de daños en la infraestructura local.

Contrataque Ucraniano a Instalaciones Rusas

En respuesta a estos ataques, Ucrania llevó a cabo un bombardeo significativo sobre una refinería de petróleo rusa, ubicada en la región de Rostov, utilizando misiles Storm Shadow proporcionados por el Reino Unido. Según el Estado Mayor ucraniano, se registraron múltiples explosiones y el objetivo fue alcanzado.

Estas operaciones de ataque a largas distancias tienen como objetivo debilitar los recursos económicos de Moscú, necesarios para continuar su invasión a gran escala.