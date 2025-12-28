Familia del Motociclista en Dolor: Tres Solicitudes a la Conductora Argentina

Un accidente en Punta del Este ha dejado a una familia enlutada y ha suscitado un llamado a reflexionar sobre la responsabilidad vial. Este viernes por la tarde, Néstor Daniel Rodríguez, un hombre de 44 años, falleció tras chocar contra un automóvil conducido por una mujer argentina.

El Accidente Fatal

El siniestro ocurrió alrededor de las 14 horas en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, mientras Rodríguez se dirigía a su trabajo como guardia de seguridad en el Balneario Buenos Aires. Circulaba sobre su Yamaha YZF-R3 cuando, por causas que se investigan, colisionó de frente con un Mercedes Benz negro, al volante de una mujer de 34 años.

Imágenes del Impacto

Las cámaras de seguridad mostraron el momento del choque; el motociclista fue despedido a varios metros de distancia, sufriendo lesiones mortales. Aunque los dos rescatistas intentaron reanimarlo, ya era demasiado tarde.

El Dolor de la Familia

Un día después del despliegue de tragedia, su hermano, Ricardo Sánchez, expresó la tristeza de la familia y afirmó que la conductora tiene gran parte de la culpa. «Él tenía preferencia y su vehículo se le atravesó», aseguró en una entrevista.

Un Padre Perdido

Rodríguez era padre de dos pequeños. «Era una gran persona y su vida fue arrebatada», lamentó su hermano, resaltando el impacto emocional que esta pérdida ha dejado en su familia.

La Conductora y las Investigaciones

La mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada, también recibió asistencia. Aunque mostró signos de angustia, no presentaba heridas. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado negativo. Tras el examen médico, fue puesta en libertad, aunque deberá presentarse ante la Fiscalía Departamental de Maldonado.

Acciones Legales en Proceso

El abogado de la familia, Sebastián Serrón Bon, ha anticipado medidas que se solicitarán ante la fiscalía, buscando garantizar que la conductora no abandone Uruguay mientras se aclaran las responsabilidades del accidente.

Prioridades en la Vía

La rambla es una vía donde quienes circulan tienen preferencia de paso, y la velocidad máxima permitida es de 75 km/h. El abogado recalca que, según la ley, la mujer que ingresó en la rambla fue la responsable del incidente. La familia exige justicia en medio de su dolor, marcado por una pérdida irreparable.