Ducha: el karaoke con banda en vivo que arrasa en Córdoba

Con un formato único que fusiona rock, cuarteto y cumbia, “La Ducha” se ha convertido en el evento imperdible de los jueves en La Calera, atrayendo a cientos de personas en busca de una experiencia musical inolvidable.

Un evento que conquista corazones

La propuesta nació en Adobados, dentro del Intercountry de La Calera, y ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro multitudinario. Lisandro Pacheco, uno de los organizadores, comenta que “La Ducha” invita al público a participar activamente, creando una atmósfera de camaradería y diversión: “La gente canta y se involucra, ya que entre 250 y 300 asistentes se presentan cada semana”, dice Pacheco.

Una experiencia musical a medida

La dinámica del evento es rica y variada. Aunque hay un repertorio base, los asistentes pueden solicitar sus canciones favoritas, lo que permite a los músicos adaptarse a los deseos del público. Entre los temas más solicitados se encuentran clásicos de bandas icónicas como The Beatles y Queen, así como éxitos de la música argentina.

El evento ideal para disfrutar en compañía

“La Ducha” se celebra todos los jueves, desde las 20:00 hasta la 1:00, ofreciendo una propuesta gastronómica acompañada de una selección de bebidas. Este evento ha sido diseñado especialmente para un público de entre 35 y 40 años que busca una alternativa diferente a las tradicionales salidas nocturnas.

Expansión y nuevas presentaciones

El éxito de “La Ducha” ha llevado a que su formato se expanda a otras zonas de Córdoba, abarcando lugares como la zona sur y Nueva Córdoba. Además, se han organizado recorridos musicales en un colectivo turístico, lo que añade una nueva dimensión a la experiencia.

Un viaje musical que sigue sumando adeptos

El grupo también se prepara para presentarse como telonero en la Fiesta del Lómito en La Calera, donde compartirán escenario con agrupaciones populares como Desakta2. Pacheco remarca el objetivo de interactuar con el público y mostrar el espíritu de “La Ducha” a través de artistas invitados y colaboraciones.

Desafíos y logros en el camino

El camino no ha estado exento de desafíos. Un reclamo vecinal generó algunas complicaciones, sin embargo, el apoyo del municipio de La Calera ha permitido que el evento se normalice y continúe atrayendo a personas de distintas edades.

La experiencia que une voces y corazones

Con el objetivo de seguir creciendo y cruzando fronteras, “La Ducha” se establece como un espacio donde amigos, una copa de vino y música se unen para crear recuerdos inolvidables y hacer vibrar a todos con canciones que resuenan en el corazón.