El Banco Central suma 30 días de compras de divisas y adquiere US$ 42 millones

Las últimas decisiones del Banco Central de la República Argentina están marcando un cambio significativo en el mercado cambiario. En su más reciente intervención, la entidad compró US$ 42 millones, llevando sus reservas totales a US$ 45.158 millones.

Un Aumento Constante en las Reservas

El BCRA ha mantenido un ritmo constante de compras, acumulando un total de US$ 2.089 millones desde enero, con US$ 932 millones solo en febrero. Este crecimiento es ejemplificado por el análisis del economista Federico Machado, quien reporta que las Reservas Netas actualmente se encuentran en -US$ 356 millones.

Estrategia de Compras y Movimiento del Mercado

Según la consultora LCG, desde el 5 de enero, el BCRA ha realizado compras diarias promedio de US$ 71 millones, gracias a una oferta de dólares superior a la habitual. Este incremento se puede atribuir principalmente a colocaciones corporativas y préstamos en moneda extranjera.

Perspectivas de Remonetización y Nuevas Bandas Cambiarias

En su intento de remonetizar, el gobierno ha implementado un esquema de tasas en pesos que supera la inflación proyectada, buscando estabilizar la economía hasta la llegada de dólares de la cosecha en el segundo trimestre. Sin embargo, la consultora Aurum señala que la recomposición de reservas netas aún es insuficiente en comparación con los niveles previos a los pagos de bonos de enero.

Regulaciones del BCRA en el Mercado Cambiario

Desde 2026, las bandas cambiarias se ajustan de acuerdo con los últimos datos de inflación reportados por el INDEC. De acuerdo con proyecciones oficiales, se anticipa que las compras de divisas del BCRA podrían oscilar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo del año, dependiendo del nivel de remonetización que logra la economía.

Es importante destacar que el BCRA vigila de cerca el volumen de dólares adquiridos, limitando las compras diarias a un máximo del 5% del total operado en el mercado cambiario para evitar desbalances.