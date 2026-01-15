Dunk y Egg: Los héroes de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ en el universo de Game of Thrones

Este domingo 18 de enero, la espera llega a su fin con el lanzamiento de «A Knight of the Seven Kingdoms», una serie que promete acercarnos a una narrativa más humana y profunda en el universo de Juego de Tronos.

Una historia de amistad y valentía

La nueva producción de HBO nos invita a sumergirnos en la vida de dos jóvenes actores: Peter Claffey como el impresionante Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg, un personaje carismático y enigmático.

¿Quiénes son Dunk y Egg?

Para aquellos que han seguido la saga, es esencial comprender que Dunk y Egg no son simples viajeros. Forman parte de la historia de Westeros y su legado estará marcado en la era Targaryen, una de las más cruciales y complejas.

Duncan el Alto: del barro a la gloria

Dunk, un huérfano criado en Lecho de Pulgas, comienza su vida en la miseria. Su fortuna cambia al convertirse en escudero del caballero errante Ser Arlan de Pennytree, quien le enseña no solo a luchar, sino también el verdadero significado del honor.

Desarrollándose como una figura casi mítica, Duncan destaca por su estatura y su humildad, luchando con dudas sobre su propia inteligencia. Tras la muerte de su mentor, él elige el nombre de Ser Duncan el Alto y participa en el torneo de Vado Ceniza, el inicio de su ascenso como Lord Comandante de la Guardia Real.

Aegon V: el príncipe que optó por la sencillez

En su camino, Dunk se encuentra con Aegon V Targaryen, apodado Egg. Desprecia la realeza y escapa de la opresión de sus hermanos al disfrazarse de un humilde escudero. Egg, lejos de ser un caprichoso, se convierte en un rey con una visión justa y compasiva.

Trama y conflictos en «A Knight of the Seven Kingdoms»

La primera temporada, basada en «El Caballero Errante», cubrirá eventos significativos como el Torneo de Vado Ceniza y las repercusiones de la Primera Rebelión Blackfyre. En este contexto post-guerra, cualquier error puede llevar a consecuencias devastadoras para Dunk y Egg, quienes deben navegar entre las tensiones de la nobleza temerosa de perder su poder.

Así, esta serie planteará una intrincada trama donde la lealtad y la nobleza son puestas a prueba, uniendo dos eras que definen el futuro de Poniente y las luchas que culminan en la icónica historia que todos conocemos.