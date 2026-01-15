Mercosur-UE: Nuevas Oportunidades para Recursos Naturales

El reciente acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea abre la puerta a un vasto mercado de casi 800 millones de personas. Este pacto promete transformar la dinámica económica de Argentina, aunque su impacto no será inmediato ni uniforme.

Un Acuerdo de Gran Alcance

Con un mercado que representa el 20% del PBI mundial y el 14% del comercio global, el pacto entre Mercosur y la UE se presenta como una oportunidad crucial para Argentina, que actualmente muestra un bajo nivel de apertura comercial.

El informe de la consultora Empiria destaca que las exportaciones e importaciones argentinas apenas alcanzan el 28% del PBI, cifra significativamente inferior al promedio de América Latina y de países similares. En este contexto, la UE ocupa el tercer lugar en el comercio total de Argentina, absorbiendo un 12% de sus transacciones comerciales.

Un Contexto Desigual

El análisis de Federico González Rouco y Bautista Santamarina indica que, aunque el acuerdo traerá beneficios, Argentina se encuentra en una posición menos competitiva con una integración comercial que ocupa el puesto 130 entre 136 países. Esto resalta la necesidad de una apertura que permita a Argentina mejorar su participación en el comercio global

Oportunidades y Retos en Sectores Clave

Entre los sectores que pueden beneficiarse están los de combustibles, aceites, oro, plata y carnes. Estos rubros son esenciales para las exportaciones argentinas, pero también existen sectores que enfrentarán mayor presión, como maquinaria, aparatos mecánicos y vehículos.

Impacto en la Industria Local

Si bien el acuerdo introduce un esquema de cuotas y salvaguardas para proteger la industria local, los riesgos de competencia son inminentes. Este desbalance en la estructura productiva local, centrada en productos primarios y recursos naturales, sugiere que las importaciones podrían dominar más que una expansión automática de las exportaciones.

La Complementariedad en el Comercio

El índice de complementariedad en la relación comercial entre Argentina y la UE alcanza un 55%, superando a las relaciones con Estados Unidos y China. Sin embargo, esa complementariedad es desigual, dado que Argentina principalmente importa productos que necesita y tiene una baja capacidad exportadora hacia Europa.

Mitigación de Riesgos y Futuro Comercial

El acuerdo no solo implica un cambio inmediato en los patrones comerciales. Su verdadera relevancia radica en el establecimiento de un rumbo hacia una integración sostenida que podría redefinir la matriz productiva de Argentina. La clave será que el país logre mejorar su competitividad y mitigar las asimetrías que puedan surgir en este nuevo escenario comercial.