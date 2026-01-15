Roban campanas en iglesia de La Falda: una pérdida dolorosa

La localidad de La Falda se encuentra en estado de shock tras el asalto a una histórica iglesia que ha dejado huellas en el corazón de sus habitantes.

El Asalto al Patrimonio Local

El incidente ocurrió el lunes por la tarde, en la capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro, situada en el barrio Alto del Gigante, a tan solo 66 kilómetros de Córdoba capital. Dos campanas de bronce, símbolos de la comunidad, fueron robadas en un audaz ataque.

La Voz de la Comunidad

Graciela Bertolotto, directora de Cáritas La Falda y encargada de un merendero que opera en la capilla, informó a Punilla Informa que los delincuentes lograron llevarse las campanas a pesar de las medidas de seguridad implementadas.

La Tristeza que Deja el Robo

Bertolotto expresó su pesar: «Es muy triste perder esta posesión, pero así están las cosas en la actualidad«. Las campanas, instaladas hace años con el esfuerzo colectivo de la comunidad, son más que simples objetos; son parte de la identidad y la historia local.

Un Llamado a la Conciencia

La capilla, ubicada en la intersección de Islas Malvinas y Suipacha, representa un punto de encuentro para muchos vecinos. El robo no solo ha causado tristeza, sino también una profunda sensación de vulnerabilidad en la comunidad, destacando la necesidad de mantener un entorno seguro para todos.