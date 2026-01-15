Justicia por Valeria: La hija de Juana Morales alza la voz

Con un clima de creciente inseguridad, la hija de la desaparecida Juana Morales hace un llamado urgente a las autoridades tras el trágico hallazgo de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia.

Aldana Botha, quien es hija de Juana Morales, desaparecida en Rocas Coloradas, se ha manifestado con angustia y firmeza tras el asesinato de Valeria Schwab. La joven no solo ha expresado su preocupación por la inseguridad que acecha a su comunidad, sino que ha exigido justicia para la víctima.

En una emotiva publicación en redes sociales, Aldana declaró: “Justicia por Valeria. ¿Qué está pasando en Comodoro? ¿Alguien que haga algo? No puede quedar siempre todo en la nada”. Su mensaje ha resonado entre los habitantes de la ciudad, generando un amplio apoyo.

El testimonio de Aldana tiene un impacto particular por la desaparición no resuelta de su madre, un caso que continúa demandando verdad y justicia. Su llamado se suma a una ola de reclamos públicos por una mayor seguridad y respuestas efectivas de las autoridades locales.

El asesinato de Valeria Schwab ha conmocionado a la sociedad comodorense, lo que ha llevado a múltiples movilizaciones y reclamos en las calles. Líderes comunitarios, políticos y familiares de otras víctimas han alzado sus voces, subrayando la reiteración de actos violentos sin respuestas concretas.

Valeria Schwab fue encontrada sin vida en la madrugada del miércoles, en una zona de acantilados en la costanera, cerca del monumento del Cenotafio, y el cerro Chenque. El hallazgo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, tras una alerta a la policía sobre su paradero, que ya era objeto de una investigación.