El Tesoro Oculto que Persigue EE.UU.

En medio de un enigma financiero, informes sugieren que una red internacional está ocultando criptomonedas asociadas al chavismo, levantando interrogantes sobre el destino de un vasto patrimonio evadido de las sanciones estadounidenses.

Luego de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por corrupción, la inteligencia estadounidense se encuentra en la búsqueda de la fortuna que el chavismo se ha visto involucrado en ocultar.

Durante años, el gobierno venezolano ha supuestamente desviado ingresos de las exportaciones petroleras y reservas de oro hacia criptomonedas. Whale Hunting, una organización especializada en el rastreo de activos vinculados a delitos financieros, ha sido pionera en alertar sobre este movimiento.

Paul Atkins, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., afirmó en una reciente entrevista que aún no se han determinado las acciones que tratará el gobierno respecto a las supuestas tenencias de Bitcoin en Venezuela. Los informes sugieren que el país podría tener un control sobre hasta 600.000 BTC, que equivaldrían a aproximadamente 60.000 millones de dólares, aunque esta información aún carece de verificación.

En el centro de esta intriga se encuentra Alex Saab, quien, como indica Whale Hunting, ha sido clave en la creación de una red financiera clandestina que ha permitido al chavismo mantenerse a flote a pesar de las sanciones económicas. Saab, presuntamente, es el único con acceso a las claves de los monederos que almacenan esta fortuna.

Un Mecanismo Sutil de Ocultamiento

Otras estimaciones sugieren que parte del oro exportado en 2018 fue convertido a Bitcoin, generando enormes ganancias cuando la criptomoneda alcanzó su máximo histórico en 2021. Se estima que Venezuela colocó en el mercado alrededor de 73 toneladas de oro, lo que representaría cerca de 2.700 millones de dólares.

Si parte de esos fondos se reinvirtió en Bitcoin mientras su valor oscilaba entre 3.000 y 10.000 dólares y se mantuvo hasta que alcanzó los 69.000 dólares, el resultado podría haber sido una ganancia monumental.

Las investigaciones detectan un sofisticado engranaje: lingotes de oro enviados a Turquía y Dubái, con intermediarios que operan en la clandestinidad, finalizando en billeteras frías que huyen del escrutinio occidental. Se sospecha que las claves de estos monederos están en manos de un selecto grupo de confianza, incluido Saab, quien, según documentos judiciales, ha colaborado con la DEA desde 2016 mientras ayudaba a Maduro a establecer su arquitectura financiera.

Para el chavismo, Saab es un diplomático y mártir. Para el gobierno estadounidense, es un experto en eludir sanciones que, supuestamente, enriqueció al círculo presidencial mediante la creación de empresas offshore. En diciembre de 2023, su situación dio un giro inesperado cuando el presidente Joe Biden lo indultó como parte de un intercambio de prisioneros, devolviéndolo a Caracas y dejando una nube de incertidumbre sobre su futuro papel.

El interrogante que prevalece es si colaborará con el gobierno estadounidense o mantendrá a salvo el acceso a las criptomonedas del chavismo.

Adicionalmente, se menciona a David Nicolás Rubio González, hijo del empresario Álvaro Pulido, quien fue sancionado en 2019 por sus movimientos de lingotes de oro, aunque nunca enfrentó cargos. Hay quienes creen que podría estar colaborando secretamente con EE.UU., bajo una acusación reservada o tras ser considerado un actor secundario en esta compleja red.

Es indiscutible que la estructura cripto erigida por el chavismo posee autonomía y podría pervivir incluso más allá de la caída de Maduro. Las claves podrían estar diseminadas entre abogados, intermediarios y múltiples jurisdicciones, diseñadas para resistir cualquier intento de aprehensión.

El desenlace es incierto, pero está claro que todo se reduce a una cuestión de dinero.