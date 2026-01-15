Por qué los productores deben priorizar la planificación de su comercialización

La experta en finanzas agropecuarias, Mónica Ortolani, visitó Canal E y compartió claves sobre cómo enero se convierte en un mes determinante para que los productores optimicen su estrategia comercial y adopten un enfoque más empresarial.

Durante su intervención, Ortolani subrayó la importancia de conocer el precio de indiferencia, es decir, el punto crítico en el que un productor comienza a ganar o perder. “Comprender qué precios aportan o restan valor es fundamental”, aseguró, destacando que el análisis debe traducirse en decisiones concretas para avanzar en la planificación.

La Planificación Comercial como Estrategia Esencial

La especialista observó que muchos productores se ven atrapados por factores externos como las fluctuaciones del mercado y las condiciones climáticas. “A menudo, se distraen y no dedican suficiente tiempo a la planificación interna. Es crucial que se enfoquen más en cómo estructurar su comercialización en vez de esperar a vender solo cuando lo necesitan”, comentó Ortolani.

Desde su perspectiva, enero es el momento ideal para evaluar los recursos y trazar una estrategia anual. “Es el mes clave para que los productores se tomen un tiempo y analicen su situación, permitiéndonos construir una visión integral”, añadió, refiriéndose a su rol de acompañamiento en el proceso.

Incorporación Natural de Herramientas Financieras

Ortolani también enfatizó la necesidad de incorporar herramientas financieras como parte del manejo productivo. “Debo explicarlo de manera simple, tal como utilizan una sembradora para mejorar la productividad o un silobolsa para resguardar los cultivos”, afirmó. La integración de estas herramientas se vuelve vital para un manejo exitoso en el campo.

La Relevancia de las Coberturas de Precio

En el contexto actual, Ortolani aseguró que, aunque los productores no fijan los precios, sí tienen la capacidad de resguardarse cuando surgen oportunidades beneficiosas. “Es fundamental que empiecen a aplicar herramientas que les permitan protegerse del precio, que aunque no lo controlan, sí pueden aprovechar en el momento adecuado”, concluyó.