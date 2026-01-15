Tragedia en La Plata: Incendio cobra la vida de una mujer y dos pequeñas

Una conmoción embarga a Los Hornos y a toda La Plata tras un devastador incendio que dejó tres víctimas fatales, una tragedia que ocurrió minutos antes del anochecer de este miércoles.

El siniestro tuvo lugar en una vivienda familiar ubicada en la calle 57, entre 152 y 153, al sur de la capital bonaerense. Según informes de la policía, el incendio se inició cuando un niño de apenas 3 años jugaba con un encendedor, encendiendo ropa que rápidamente alcanzó uno de los colchones.

Detalles del Incidente

En la casa se encontraban, además del niño, una adolescente de 17 años y dos mujeres: una de 27 y otra de 4 años. El fuego se propagó con rapidez, y la adolescente logró escapar junto al niño, alertando a los vecinos que se acercaron al lugar mientras esperaban la llegada de los bomberos y del personal médico del SAME.

Emergencia y Respuesta Rápida

La respuesta de los bomberos voluntarios de Los Hornos y San Carlos fue inmediata. Sin embargo, al extinguir el fuego y acceder a la vivienda, encontraron sin vida a Celeste (27), Pilar (7) y Ahitana (4), quienes yacían sobre una cama, cerca de una ventana.

Impacto en la Comunidad

La desgracia ha dejado a la comunidad en estado de shock. Decenas de vecinos se congregaron frente a la casa mientras las autoridades llevaron a cabo su labor, creando un ambiente de luto y dolor por la pérdida de estas vidas.

Investigación en Curso

La causa de este trágico acontecimiento ha sido caratulada como «averiguación de causales de muerte», y la fiscalía 16 de La Plata, liderada por Juan Cruz Condomí Alcorta, se encuentra a cargo de la investigación.