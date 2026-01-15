México reevalúa negociaciones con EE.UU. para preservar el T-MEC, asegura Marcelo Ebrard

Este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció en Palacio Nacional que se está evaluando el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de mantener y fortalecer este acuerdo clave para el comercio regional.

Objetivos del Gobierno Mexicano

Ebrard manifestó que el propósito principal es asegurar la continuidad del T-MEC, resaltando la importancia de un sistema de solución de controversias robusto que evite decisiones repentinas que puedan perjudicar a diversas industrias. «Aspiramos a establecer un marco de reciprocidad en las áreas laborales y otras más, además de garantizar el cumplimiento de las cartas paralelas del tratado», explicó.

Impacto del T-MEC en el Comercio Bilateral

El funcionario destacó los resultados positivos del T-MEC, poniendo de relieve el crecimiento en el comercio entre México y EE. UU., así como la generación de empleos. «Los números hablan por sí mismos; México es el principal comprador de bienes estadounidenses, superando a países como China, Japón y Alemania juntos», afirmó.

Propuestas para el Futuro del Tratado

Ebrard adelantó que el documento que se presentará a finales de enero incluirá argumentaciones sobre la relevancia del T-MEC y los logros conseguidos. «Queremos explicar su significado para nuestro país y para nuestros socios, y la necesidad de reforzar esta alianza comercial», subrayó.

Asuntos de Aranceles y Consultas Sectoriales

En referencia a las tarifas, Ebrard indicó que, aunque no es posible modificar directamente las disposiciones legales en EE. UU., el sistema de solución de controversias puede ayudar a minimizar la incertidumbre en torno a los aranceles. «Es crucial preservar este mecanismo», enfatizó.

Finalmente, el secretario compartió que las consultas realizadas con diversos sectores productivos generaron varias propuestas constructivas para mejorar el tratado. «El consenso es claro: nadie aboga por una modificación significativa del T-MEC. Todos están de acuerdo en que debemos mantenerlo», concluyó.