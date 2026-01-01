Economía de EE. UU. en el Primer Año de Trump: ¿Qué Logró en 2025?

Trump y la economía de EE. UU.: Un análisis a fondo de su mandato

La reelección de Donald Trump ha traído consigo una serie de desafíos económicos. A continuación, exploramos cómo ha evolucionado la economía estadounidense bajo su liderazgo y qué impacto ha tenido en la vida de sus ciudadanos.

Un panorama económico en transformación

El regreso de Trump a la Casa Blanca fue impulsado por la insatisfacción de los votantes respecto a la situación económica. Desde su asunción, ha prometido recuperar la estabilidad económica y ofrecer precios más accesibles, adentrándose en lo que él describe como una nueva «edad de oro» para EE. UU.

Crecimiento prometedor, pero con matices

A pesar de los altos y bajos, los datos más recientes apuntan a un crecimiento sólido para finales de 2025, impulsado por el consumo y la inversión empresarial. Sin embargo, este crecimiento oculta ciertos desafíos cruciales.

El estado del mercado laboral

El trabajo en EE. UU. ha enfrentado obstáculos significativos. En noviembre, la tasa de desempleo llegó al 4,6%, la más alta desde 2021. Aunque el sector de salud ha visto un aumento en las contrataciones, otros sectores, como el manufacturero, han sufrido pérdidas de empleo.

Salaries y desigualdades en la contratación

Los aumentos salariales se han desacelerado. Datos del Banco de la Reserva Federal de Atlanta indican que un 13% de los trabajadores no recibió incremento alguno en su salario en comparación con el año anterior. La situación es especialmente precaria para los jóvenes con títulos universitarios, quienes enfrentan una mayor dificultad para encontrar trabajo.

Inflación: un desafío persistente

A pesar de que la inflación ha disminuido desde sus niveles máximos durante la pandemia, sigue siendo un tema preocupante para muchos estadounidenses. En noviembre, la tasa de inflación se mantuvo en un 2,7%, lo que refleja una estabilidad inquietante.

La presión de los precios

Trump hereda la preocupación por el costo de vida, un tema que continúa resonando en el ámbito político. Aunque algunos precios, como el de la gasolina, han bajado, otros, especialmente los relacionados con la electricidad, están empezando a generar inquietud entre los votantes.

Política comercial: un giro proteccionista

La administración Trump ha adoptado un enfoque proteccionista, elevando los aranceles a niveles históricos. El presidente argumenta que estas medidas no solo generarán ingresos para el gobierno, sino que también contribuirán a reducir el déficit comercial.

Resultados mixtos en la inversión empresarial

Aunque la inversión empresarial mostró un crecimiento sólido en los primeros trimestres de 2025, este aumento ha estado predominantemente vinculado a gastos en tecnología, dejando otras áreas en un estado de estancamiento.

Un futuro incierto

Mientras Trump sigue implementando sus políticas, los economistas observan con interés la evolución de la economía estadounidense en 2026. La combinación de desafíos en el mercado laboral, la inflación persistente y las medidas proteccionistas definirán el rumbo económico del país.