Misiones: El programa Ahora Pan mantendrá su precio en $2.500

¡Buenas Noticias para los Amantes del Pan! El Programa "Ahora Pan" Continúa sin Cambios
A partir de hoy, el programa "Ahora Pan" se mantiene en su valor máximo de hasta $2.500 hasta el 15 de febrero, asegurando que miles de familias sigan teniendo acceso a este alimento básico a un precio accesible.
Detalles del Programa «Ahora Pan»
El ministro de Hacienda ha resaltado el impacto positivo de esta iniciativa, que no solo apoya el bienestar de muchas familias, sino que también coloca a Misiones como una de las provincias con el precio del kilo de pan más bajo del país. Este programa fue diseñado para hacer accesible un producto esencial, ofreciendo un importante alivio económico en tiempos difíciles.
Colaboración entre Sectores
La continuidad del «Ahora Pan» es resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial y el sector privado. Según el comunicado, el gobierno ha estado en diálogo constante con el Centro de Industriales Panaderos, lo que ha permitido ajustar el programa a las necesidades del mercado y de la comunidad.
Fortaleciendo la Capacidad de Compra
El objetivo principal de esta medida es fortalecer el poder adquisitivo de los hogares, haciendo que un alimento cotidiano sea aún más accesible. La administración provincial sigue comprometida en aplicar las modificaciones necesarias para garantizar la efectividad del programa y su adaptación a las circunstancias cambiantes del país.
Fuente: Ministerio de Hacienda.