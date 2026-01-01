Lauren Boebert: Trump Veto de Ley de Agua Potable es Venganza

La representante republicana Lauren Boebert criticó duramente a Donald Trump tras su veto a un proyecto clave de suministro de agua potable en su distrito de Colorado, insinuando que se trata de una represalia política.

Un Proyecto Vital para Comunidades de Colorado

El proyecto, que busca brindar acceso a agua potable segura a 39 comunidades en las llanuras orientales de Colorado, ha estado en marcha durante décadas. En esta región, las aguas subterráneas son a menudo salinas y, en ocasiones, presentan niveles de radiactividad.

La Respuesta de Trump

Trump vetó el proyecto el pasado martes, argumentando en su carta a Congreso que su administración está «comprometida en evitar que los contribuyentes financien políticas costosas e ineficaces». Aseguró que «terminar con los enormes gastos de subsidios a los contribuyentes es fundamental para el crecimiento económico y la salud fiscal de la nación».

Boebert Critica la Decisión

Boebert no tardó en expresar su descontento, calificando el veto como una medida «completamente no controvertida» y resaltando que había sido respaldada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso a principios de año.

Relación Tensa con la Administración

El veto de Trump se produce después de que Boebert presionara para que se revelaran documentos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein, un delincuente sexual fallecido. “Espero sinceramente que este veto no tenga relación con una represalia política por exigir rendición de cuentas”, declaró en una entrevista a un medio local.

Otros Veto de Trump

Trump también rechazó otro proyecto en Florida destinado a proteger una zona dentro del Parque Nacional Everglades, que es hogar de miembros de la Tribu Miccosukee. La administración argumentó que esta tribu no tenía autorización para habitar el área, y no respaldaría proyectos que no coincidan con su política migratoria.

Las Consecuencias del Veto en Colorado

Este veto no es un caso aislado, ya que también se relaciona con la detención de Tina Peters, aliada de Trump en Colorado, quien se encuentra tras las rejas por manipulación de máquinas de votación. Peters no puede beneficiarse de un indulto presidencial por estar condenada bajo leyes estatales.

Un Futuro Incierto para el Proyecto de Agua

Aún no está claro si los líderes republicanos en el Congreso buscarán anular el veto de Trump. Boebert, junto a otros legisladores republicanos, fue fundamental en la presión para liberar los archivos sobre Epstein, en un enfrentamiento que Trump sostuvo durante meses.

Críticas a la Administración

En su mensaje, Boebert destacó: «Nada dice ‘América Primero’ como negarle agua limpia a 50,000 personas en el sureste de Colorado, muchas de las cuales votaron por él en las tres elecciones… Si esta administración quiere que su legado sea bloquear proyectos que proveen agua a comunidades rurales, eso es problema de ellos».

Boebert no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la situación.