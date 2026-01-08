Economista advierte: La economía real enfrenta retos mientras la financiera mejora

A pesar de que los indicadores financieros muestran señales de estabilización, la economía real de Argentina enfrenta serios desafíos. El economista Gastón Alonso compartió su análisis sobre el estado actual de sectores clave como la construcción y la industria automotriz.

En una reciente entrevista con Canal E, Gastón Alonso expuso que, aunque la economía financiera mejora, la economía real sigue luchando contra múltiples obstáculos. “Una economía real con muchas dificultades y una economía financiera que se va ordenando, especialmente tras los resultados electorales”, comentó el economista.

Actividades Públicas: La Caída en la Construcción

Los despachos de cemento se han convertido en un indicador relevante de la desaceleración en la obra pública. En diciembre se dispensaron aproximadamente 750,000 toneladas, lo que se traduce en 10 millones de toneladas anuales. Aunque esas cifras muestran un aumento del 5.5% comparado con 2024, la comparación con 2023 revela una preocupante caída del 20%.

Alonso explicó que la reducción de la obra pública a nivel nacional y la disminución de transferencias a las provincias contribuyen a esta situación crítica. “Esto hace que la construcción esté muy baja”, agregó, subrayando el impacto sistémico: “Las carreteras en mal estado no solo aumentan los costos logísticos, sino que también generan muchos accidentes”.

Decisiones Gubernamentales: Efecto en la Construcción

La estrategia gubernamental actual de frenar la obra pública tiene consecuencias que van más allá de lo fiscal. Alonso enfatizó que “una obra pública bien gestionada es un motor económico significativo, pero el Gobierno ha decidido mantenerlo apagado durante estos primeros años”.

Un contraste notable se observa en el sector automotor. “En 2025 se vendieron más de 610,000 vehículos, un 50% más que en 2024, alcanzando cifras récord desde 2018”, concluyó, citando datos de ACARA. Esto señala que, a pesar de las dificultades, hay sectores de la economía que todavía pueden florecer en medio de la adversidad.