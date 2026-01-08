Córdoba se une al Tour de France amateur en un mega fin de semana de ciclismo

Este 22 de marzo, la provincia realizará una de las competiciones más esperadas del ciclismo amateur, atrayendo a ciclistas de todo el mundo. ¡No te pierdas esta oportunidad de formar parte de la aventura!

Un Circuito Internacional en el Corazón de Córdoba

Córdoba vuelve a hacer historia al ser elegida como sede de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, un evento que promete deslumbrar a profesionales y aficionados por igual. La carrera dará inicio y culminará en el emblemático Estadio Mario Alberto Kempes, un punto neurálgico de la actividad deportiva provincial.

Un Recorrido que Celebra la Belleza Natural

Los participantes recorrerán trayectos icónicos del territorio cordobés, pasando por el hermoso valle de Punilla. Esta experiencia está diseñada para resaltar las maravillas geográficas y el entorno natural de la provincia, asegurando que cada ciclista viva una experiencia única y memorable.

Información Clave para los Ciclistas

Las inscripciones están abiertas para todos aquellos que deseen ser parte de esta emocionante jornada. Se ofrecerán dos rutas para elegir:

Ruta Larga y Ruta Corta

La Ruta Larga, con una distancia de 134 kilómetros, llevará a los ciclistas desde el Kempes hasta Río Ceballos, pasando por el Camino del Cuadrado, Valle Hermoso y Cosquín. Por otro lado, la Ruta Corta, de 64 kilómetros, ofrecerá un recorrido que incluirá La Calera, el Camino de las 100 Curvas y el dique San Roque.

Beneficios para los Participantes

Cada ciclista recibirá un completo kit de participación que incluye chip de cronometraje, número de corredor, seguro, y asistencia médica y mecánica. Además, habrá servicios de hidratación y otros beneficios diseñados para optimizar la experiencia de cada participante.

Un Fin de Semana de Ciclismo Inigualable

Córdoba también será la sede del esperado Campeonato Argentino de Ruta, que se disputará del 19 al 21 de marzo, marcando el regreso del certamen a la provincia después de 25 años. Con una largada en Río Cuarto y llegada en la ciudad de Córdoba, el evento reunirá a las categorías Elite, Sub-23 y Ciclismo Adaptado, tanto en damas como en varones.

Un Mega Evento Deportivo

Este fin de semana representará un hito en el calendario deportivo, transformando a Córdoba en el epicentro del ciclismo nacional e internacional. La emoción está en el aire, y cada ciclista está invitado a ser parte de esta experiencia única que combina deporte y turismo en uno de los paisajes más bellos de Argentina.