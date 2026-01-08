Ventas de alimentos navideños de M&S crecen, pero la ropa sufre tras el ciberataque

La reconocida cadena británica Marks & Spencer ha reportado un notable aumento en las ventas de alimentos durante la temporada navideña, aunque las cifras de ropa no han estado a la altura, a raíz de las secuelas de un ataque cibernético devastador.

Stuart Machin, CEO de Marks & Spencer, destacó que el segmento de ropa, productos para el hogar y belleza se vio impactado por la «fragilidad en la confianza del consumidor» y un clima más templado de lo habitual. En noviembre, la compañía anunció que sus beneficios subyacentes se habían más que reducido a la mitad, pasando de 413,1 millones de libras a 184,1 millones en el semestre que terminó el 27 de septiembre, debido a la interrupción de pedidos en línea por más de seis semanas.

El Efecto del Ciberataque en las Ventas

Machin relacionó las débiles ventas de moda navideña con el impacto prolongado en la gestión de datos e inventarios tras el ataque, así como con una disminución en el tráfico peatonal de tiendas. Esto ha despertado preocupación sobre la situación de los minoristas de moda que han enfrentado un otoño e invierno difíciles, exacerbados por el aumento de los costos de energía y alimentos.

Competencia en el Mercado

Además, se cree que Marks & Spencer ha perdido terreno frente a su competidor Next, que reportó excelentes ventas navideñas gracias a una plataforma de venta en línea optimizada. Machin afirmó que la empresa acelerará su estrategia de reestructuración, que implica el cierre y reubicación de tiendas de ropa, aumentando el espacio destinado a alimentos, en un entorno de consumo incierto.

Resultados de Ventas y Estrategias Futuros

En la actualidad, Marks & Spencer opera aproximadamente 230 tiendas que combinan ropa y alimentos, junto a casi 800 locales solo de comestibles. Durante el trimestre que finalizó el 27 de diciembre, las ventas en tiendas establecidas crecieron un 5,6%, mientras que las de ropa disminuyeron un 2,9%. En total, las ventas aumentaron un 3,3%, alcanzando los 4.15 mil millones de libras, sin incluir su asociación con Ocado, cuyos resultados ahora se reportan por separado.

Recuperación en el Sector Alimentario

Machin expresó su optimismo señalando que el sector no alimentario de la compañía se está «recuperando a medida que avanzamos hacia la recuperación total». En cuanto al negocio alimentario, se ha destacado un crecimiento en la participación de mercado, impulsado por fuertes ventas de productos de supermercado básicos, así como nuevas incorporaciones y mejoras en productos como comidas listas italianas y panadería.

Las ventas en el especialista en comestibles en línea Ocado aumentaron un 13,7%, con un incremento del 10,7% en el número de artículos pedidos y un 11% en el volumen de pedidos. Esto refleja un creciente interés del consumidor en las opciones de compra en línea, esenciales en el panorama actual del retail.