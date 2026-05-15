Economista: ‘El Gobierno asume costos para alcanzar una inflación del 0%’

La inflación del 2,6% registrada en abril genera expectativas y reflexiones en el ámbito económico. Diego Dequino, economista cordobés, analiza las causas y efectos de esta cifra, y cómo el gobierno intenta enfrentarse a este desafío.

Diego Dequino, experto en economía, describe la inflación del 2,6% en abril como un dato “previsible”. Asegura que el gobierno está asumiendo costos significativos en su intento por reducir este índice a cero.

Análisis del economista sobre la situación inflacionaria

El análisis de Dequino destaca que “el gobierno persiste en su lucha por reducir la inflación”, incurriendo en costos que afectan la actividad económica y el circulante en la economía cotidiana.

Durante una entrevista con Mitre Córdoba, Dequino complementó: “Estamos viendo cómo el costo se refleja en la actividad económica y en el flujo de dinero disponible”.

El economista también advierte sobre posibles contratiempos: “Mientras el gobierno mantenga esta estrategia, es probable que veamos una tendencia a la baja en la inflación, a menos que suceda un nuevo evento inesperado, como el año pasado”, refiriéndose a los problemas derivados de la suspensión abrupta de contratos, que afectaron la estabilidad política.

Comparación con la convertibilidad

En un análisis más amplio, Dequino comparó la situación actual con la era de la convertibilidad: “En un período similar, la inflación acumulada era mucho menor. Este programa ha generado un aumento inflacionario mucho más pronunciado”.

Resaltó que “los efectos monetarios son considerablemente menos eficaces hoy que durante ese período”, subrayando la necesidad de revisar las estrategias actuales en este contexto.

La problemática del dólar

Dequino también hizo hincapié en la “distorsión del valor del dólar”, indicando que está subvaluado en un 30%. “Esto implica que el ahorro de los argentinos, que tradicionalmente busca refugio en esta moneda, se ve afectado”, comentó.

Esto representa un obstáculo, ya que los ciudadanos se resisten a liberar sus ahorros, sometidos a un valor que consideran artificialmente bajo: “La gente no querrá desprenderse de su ‘kit de seguridad’ en un contexto económico desfavorable”, concluyó el economista.