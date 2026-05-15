Programación y Resultados de los Partidos de Hoy, 15 de Mayo de 2026

Este viernes 15 de mayo, los aficionados al fútbol tienen una agenda repleta de apasionantes encuentros que prometen emoción y sorpresas. La programación incluye duelos clave en distintas ligas que no te puedes perder.

Agenda Fútbolera: Partidos Destacados

Universitario de Deportes se enfrenta a Atlético Grau en el estadio Monumental, donde cada equipo buscará romper su mala racha. Además, Sporting Cristal viajará para enfrentar al FC Cajamarca, mientras que en Inglaterra, Aston Villa se medirá ante Liverpool en un choque crucial de la Premier League.

Universitario y la Búsqueda de la Resiliencia

El conjunto de Universitario llega a este encuentro tras un empate sin goles contra Sport Boys, mostrando esfuerzo defensivo. Con 25 puntos acumulados, la “U” se encuentra cuarta en la tabla, a ocho unidades del líder, lo que plantea un desafío en su intento de ascender más posiciones.

Atlético Grau Necesita Revertir la Situación

Por su parte, el equipo piurano atraviesa un momento complicado, ubicándose en la última posición de la tabla. Con solo 10 puntos y tres derrotas consecutivas, la necesidad de sumar puntos es vital para evitar caer en descenso. Hoy, cada partido es una final.

Rivales en la Misma Senda

FC Cajamarca también se presenta con urgencia frente a Sporting Cristal. Después de una serie de resultados poco favorables, el equipo busca un revulsivo que les permita salir de la zona roja de la tabla.

Horarios y Canales de Transmisión

Los encuentros de hoy se desarrollarán en diferentes horarios y estarán disponibles en diversas plataformas. No pierdas la oportunidad de seguir tu equipo favorito en acción:

FC Cajamarca vs Sporting Cristal: 15:00 horas (L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Universitario de Deportes vs Atlético Grau: 20:00 horas (L1 Play, Movistar TV)

Aston Villa vs Liverpool: 14:00 horas (ESPN, Disney+ Premium)

También habrá partidos en ligas internacionales, incluyendo encuentros en Chile y Paraguay, lo que garantiza que la emoción del fútbol se viva a lo largo del día.