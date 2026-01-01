Economista: La Ley de Inocencia Fiscal busca atraer divisas

Título: Dólares ocultos y la ley de inocencia fiscal: ¿una oportunidad o un riesgo?

Bajada: La reciente implementación de la ley de inocencia fiscal ha desatado un intenso debate sobre el manejo de dólares fuera del sistema financiero. ¿Realmente favorece a los contribuyentes o castiga la legalidad?

La ley de inocencia fiscal ha reabierto el debate sobre cómo integrar al circuito formal los dólares que permanecen fuera del sistema financiero y las implicancias que esto tiene para el cumplimiento tributario. En una reciente entrevista con Canal E, el economista Federico Vaccarezza compartió su perspectiva sobre esta controversia.

Una medida ambivalente: beneficio o penalización

Vaccarezza expresó que, aunque la ley es en ciertos aspectos positiva y bien recibida por el mercado, también plantea una penalización para aquellos que han cumplido con las normativas anteriores. “La gran cuestión es: ¿cumplir o no cumplir, cuál es la opción más conveniente?”, planteó, subrayando el dilema que esta ley podría generar.

La distinción entre blanqueo y ley: estabilidad en un mar de incertidumbres

El economista comparó esta situación con un blanqueo tradicional y destacó que la ley ofrece un marco más estable que cualquier blanqueo temporal. “La diferencia crucial radica en la temporalidad; una ley proporciona un nivel de estabilidad mayor”, afirmó. Sin embargo, esta estabilidad también trae consigo dudas como: “¿Quiénes realmente se beneficiarán? ¿Quedará alguien afuera?”

Monotributistas y nueva fiscalización: desafíos en el cumplimiento

Vaccarezza hizo hincapié en el impacto de la ley en los monotributistas y su facturación. Aunque se habla de beneficios para ingresos de hasta 100 millones de pesos, la categoría más alta del monotributo tiene un límite de 94 millones. A esto se suma la posibilidad de que adherirse a la ley implique redefinir el encuadre fiscal, “lo que ya podría significar tributar ganancias”, advirtió.

El cambio en la relación con el Estado: nuevos límites en la fiscalización

El economista también abordó el tema de la nueva normativa y su efecto sobre la fiscalización. “La ley limita la capacidad del ARCA para iniciar investigaciones de evasión, lo que podría ofrecer mayor protección a quienes decidan regularizar su situación”, indicó. No obstante, resaltó que el verdadero impacto dependerá de la interpretación y aplicación de la letra chica.

La perspectiva económica: la necesidad de divisas y los pagos venideros

Aparte del entramado fiscal, Vaccarezza destacó las razones macroeconómicas detrás de la ley. Aseguró que se busca repetir el efecto positivo del blanqueo de 2024, que inyectó divisas necesarias durante un periodo crítico. Con vencimientos que ascienden a 5.000 millones de dólares en el corto plazo, el economista enfatizó la urgencia de encontrar soluciones para garantizar la disponibilidad de dólares en un contexto económico complicado.

“El objetivo es explorar todas las opciones para generar las divisas que aún necesitamos en un año marcado por fuertes vencimientos de deuda”, concluyó Vaccarezza, aludiendo a la necesidad de un enfoque integral que contemple diversas estrategias.