Enero de Propietarios: La Nueva Tendencia de Turistas Argentinos en Punta del Este

Los pronósticos indican que Punta del Este se prepara para una de sus mejores temporadas, con un aumento notable en la llegada de turistas argentinos que buscan disfrutar de sus playas.

Andrés Jafif, un destacado empresario del sector inmobiliario, asegura que la actual temporada de verano en Punta del Este podría superar a todas las anteriores. Según él, factores como la diferencia cambiaria y un cambio en la percepción sobre la accesibilidad del destino están impulsando un mayor flujo de visitantes argentinos.

Optimismo en las Playas de Punta del Este

A medida que se acerca el inicio del año 2026, tanto compradores como agentes del mercado inmobiliario muestran un fuerte optimismo. Las playas de la Brava y de la Mansa repiten la afluencia de los años dorados, evocando recuerdos de tiempos pasados. Se estima que la cantidad de visitantes argentinos podría incrementarse en un 20% respecto al verano pasado.

Aumento en el Tránsito de Turistas

Las cifras son prometedoras: el aeropuerto Laguna del Sauce ha visto un incremento en sus operaciones con 400 llegadas y despegues durante el fin de semana pasado. Este aumento de actividad, junto con la llegada de 102.229 personas a Uruguay, está transformando a la península en un destino cada vez más atractivo.

La Atracción de Alquileres Accesibles

La demanda de alquileres resalta una tendencia entre los turistas argentinos. Las propiedades, especialmente en lugares como La Barra, se están alquilando a precios más accesibles que años anteriores, lo que incentiva estadías más largas, de dos a tres semanas.

Una Nueva Generación de Turistas

El sector inmobiliario observa un cambio significativo en los hábitos de los visitantes, quienes ya no se conforman con breves escapadas, sino que eligen pasar más tiempo en este destino turístico. La combinación de precios competitivos y la oferta de actividades en Punta del Este están atrayendo a una clase media argentina que busca cada vez más disfrutar de esta ciudad.

Beneficios Fiscales Atractivos

El gobierno uruguayo ha implementado incentivos fiscales para turistas, como la eliminación del IVA en alojamientos y una reducción significante en los servicios gastronómicos hasta abril de 2026, lo que hace del destino aún más tentador.

Crecimiento del Mercado Inmobiliario

Las operaciones de compraventa en el Departamento de Maldonado han aumentado de forma notable, reflejando una economía inmobiliaria robusta. Con un promedio de 30 transacciones diarias, los expertos ven un gran potencial en el mercado turístico.

Punta del Este: Un Destino en Auge

La ciudad se está posicionando como un lugar de referencia en Sudamérica, comparable a otras ciudades importantes como San Pablo y Buenos Aires. La creciente llegada de turistas, junto con una comunidad de propietarios en expansión, está redefiniendo el sentido del turismo en la región.

Con múltiples eventos programados para atraer a más visitantes, Punta del Este se prepara para una temporada vibrante y emocionante. El futuro parece prometedor para este emblemático destino costero.