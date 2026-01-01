Las Tragedias que Marcaron a los Kennedy: La Historia de una Familia Poderosa

La familia Kennedy ha estado marcada por un legado de poder y tragedia. Desde la inigualable figura de John F. Kennedy hasta las desgarradoras pérdidas que han atormentado a esta prominente dinastía, su historia es un reflejo de los altibajos de la vida pública.

Pese a su breve paso por la Casa Blanca, John F. Kennedy (JFK) y Jacqueline Bouvier son considerados la pareja presidencial más emblemática de EE.UU.

Un Matrimonio Poderoso

Un estudio de 2017 de la organización InsideGov los posicionó en el sexto lugar entre las parejas más influyentes de la historia. JFK significó un aire renovador y optimista para la nación, a la vez que representó la cúspide de una dinastía política en auge.

Raíces y Legado

Joseph P. Kennedy, padre de JFK, fue un empresario irlandés-americano que alcanzó la embajada en el Reino Unido. En 1914 se casó con Rose Fitzgerald, una mujer de una familia prominente de Boston. Juntos tuvieron nueve hijos, muchos de los cuales enfrentaron condiciones trágicas en sus vidas.

Pérdidas Recientes

Recientemente se conoció la muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de JFK, a la edad de 35 años. Schlossberg había compartido en una columna que padecía un cáncer terminal poco antes de su fallecimiento.

Otras Tragedias Familiares

La familia Kennedy ha lidiado con muertes prematuras a lo largo de los años. En 2019, Saoirse Kennedy Hill, otra nieta de Robert F. Kennedy, murió a los 22 años por una sobredosis.

La Historia de Rosemary: Una Vida Marcada por Decisiones Duras

Rosemary Kennedy, tercera hija de Joseph y Rose, nació en 1918 y sufrió serias complicaciones al nacer que provocaron discapacidades intelectuales. En 1941, su padre tomó una decisión lamentable: una lobotomía que dejó a Rosemary incapaz de caminar o hablar, apartándola de la vida familiar y pública.

La Muerte del Primogénito

Joe Kennedy Jr., hermano mayor de JFK, falleció en combate durante la Segunda Guerra Mundial, un evento que truncó sus aspiraciones políticas. A diferencia de JFK, su padre siempre lo había preparado para llegar a la presidencia.

Doble Tragedia en la Historia Familiar

John F. Kennedy Jr. murió en un accidente aéreo en 1999, junto a su esposa Carolyn y su cuñada Lauren. Atraído por los medios desde su infancia, su pérdida generó una gran conmoción en el país.

Accidentes Aéreos en la Familia

La tragedia continuó con Kathleen Kennedy, quien también perdió la vida en un accidente aéreo en 1948. Su historia resalta la fragilidad de la vida incluso entre los más privilegiados.

El Asesinato de JFK

El 22 de noviembre de 1963, JFK fue asesinado en Dallas, un evento que cambió el curso de la historia estadounidense. Las teorías en torno a su muerte generan debates hasta hoy.

ElControvertido Caso de Robert Kennedy

En 1968, el asesinato de Robert Kennedy, precandidato presidencial, a manos de Sirhan Sirhan, dejó una nueva herida en la familia. Este trágico evento reflejó la violencia política que azotaba a EE.UU. en esa era.

El Accidente de Ted Kennedy

Edward «Ted» Kennedy enfrentó un accidente automovilístico en 1969que resultó en la muerte de Mary Jo Kopechne. Aunque sobrevivió, la carga de esta tragedia lo perseguiría a lo largo de su vida.