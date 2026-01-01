Rada Tilly cerró el año con la quinta edición de la Travesía Marqués

La emblemática Travesía Marqués, un clásico de fin de año en la costa argentina, reunió a una multitud de apasionados nadadores dispuestos a recibir el nuevo año en las aguas de Rada Tilly.

Un Evento Tradicional que Crece Cada Año

El 31 de diciembre de 2025 marcó una nueva edición de la Travesía Marqués, un evento que ha cimentado su lugar en el calendario deportivo de la villa balnearia. Organizado por el Club de Buceo Neptuno, este año atrajo a 54 nadadores que se aventuraron a enfrentar el desafío de nadar en el mar.

Condiciones Delicadas pero Clima Festivo

A pesar de un clima que no acompañó del todo, los nadadores se mostraron entusiastas y decididos. Las condiciones meteorológicas llevaron a los organizadores a reducir las distancias de la competencia. La carrera principal se llevó a cabo en un circuito de mil metros, lo que permitió mantener viva la tradición de cerrar el año nadando.

Oscar Basiloff, presidente del Club Neptuno, opinó: “Aunque las condiciones climáticas nos limitaron, logramos completar mil metros competivos y mantener viva esta hermosa tradición”.

Destacada Participación Regional

Basiloff también destacó la presencia de nadadores de San Julián, Caleta Olivia y otras localidades de la región, lo que demuestra el crecimiento regional de la travesía.

Un Triunfo para Alan Marguet

En la competencia de 1000 metros, el nadador trelewense Alan Marguet, representante del club SEYDDET, se consagró vencedor. Después de la carrera, Marguet expresó su satisfacción: “Es realmente gratificante terminar el año de esta manera. Aunque el agua estuvo más fría, los mil metros fueron ideales como preparación para futuras competencias”.

Fomento de Actividades Marítimas

Desde el Club Neptuno se resaltó el papel fundamental que están desempeñando en la promoción de actividades relacionadas con el mar, tanto en el ámbito deportivo como en el turístico y científico. Basiloff hizo hincapié en las experiencias de avistaje y snorkeling que han contribuido a fortalecer la imagen de Rada Tilly como un destino vinculado a la naturaleza.

Proyecciones para el Verano 2026

Con la exitosa Travesía Marqués, Rada Tilly reafirma su compromiso con la actividad acuática y cultural, proyectando nuevas iniciativas de cara a la próxima temporada de verano 2026.