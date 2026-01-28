Educación Activa Plan de Emergencia en Comodoro Rivadavia

El Gobierno de Chubut implementa un dispositivo especial para asegurar la continuidad educativa de los alumnos de la región tras la crisis ocasionada por el derrumbe. Este programa ofrece apoyos tanto virtuales como presenciales, enfocados en las necesidades de las familias afectadas.

El Ministerio de Educación de Chubut ha lanzado un Dispositivo de emergencia dirigido a los estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de abordar las dificultades educativas provocadas por el reciente derrumbe del Cerro Hermitte. Este plan busca facilitar un acceso ágil y efectivo a soluciones educativas para quienes han visto interrumpida su trayectoria escolar.

Etapa 1: Consultas Virtuales para Familias

Entre el 2 y el 5 de febrero, se habilitarán consultas virtuales para que las familias puedan obtener información sobre escolaridad, transferencias de instituciones y cuestiones específicas que afectan sus trayectorias. Las consultas se recibirán a través del siguiente correo electrónico:

[email protected]. Es recomendable especificar el nivel educativo en el asunto del email para una atención más efectiva.

Etapa 2: Atención Presencial y Soporte Personalizado

Del 9 al 20 de febrero, se ofrecerá atención presencial para las familias en la Delegación Administrativa de Comodoro Rivadavia, ubicada en Marcelino Reyes y José Fuchs s/n, Km 3, en el horario de 9 a 13 horas. Durante esta fase, los supervisores de diferentes niveles educativos llevarán a cabo una evaluación individualizada de cada situación, buscando brindar orientación y asistencia en casos que requieren cambios de escuela debido a la emergencia.

El compromiso del Ministerio de Educación se centra en el bienestar de los estudiantes y la continuidad de la educación en este contexto desafiante, garantizando que cada niño y adolescente reciba la atención y el seguimiento necesarios.