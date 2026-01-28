El Tesoro supera el 100% en renovaciones y fija tasas de hasta 42% anual

La reciente licitación de deuda de 2026 ha demostrado ser un éxito total para el Gobierno de Argentina, destacando un impresionante rollover que supera el 100%.

En la segunda licitación de deuda correspondiente al año 2026, el Gobierno argentino adjudicó un total de $10,34 billones, sobre ofertas recibidas que alcanzaron $11,17 billones, logrando así una notable tasa de refinanciamiento del 124,20%. Esta información fue confirmada por la Secretaría de Finanzas, bajo la dirección de Alejandro Lew.

Bonos colocados en la licitación

A continuación se detallan los bonos emitidos durante esta exitosa ronda:

LECAP/BONCAP

Vencimiento 16/3/26 (S16M6) – $4,91 billones, 2.99% TEM, 42.41% TIREA.

Vencimiento 31/7/26 (S31L6) – $1,84 billones, 2.75% TEM, 38.48% TIREA.

Vencimiento 30/11/26 (S30N6) – $0,04 billones, 2.55% TEM, 35.24% TIREA.

Vencimiento 15/1/27 (T15E7) – $0,19 billones, 2.50% TEM, 34.46% TIREA.

CER

Vencimiento 31/7/26 (X31L6) – $0,44 billones a 7.83% TIREA.

Vencimiento 30/11/26 (X30N6) – $1,07 billones a 8.35% TIREA.

Vencimiento 30/6/27 (TZX27) – $0,74 billones a 8.13% TIREA.

Vencimiento 30/6/28 (TZX28) – $0,26 billones a 8.75% TIREA.

TAMAR

Vencimiento 31/8/26 (M31G6) – $0,75 billones con un margen del 6.24%.

Dólar Linked

Vencimiento 30/4/26 (D30A6) – $0,1 billones a 6,02% TIREA.

Incremento en las Reservas del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa su curso de compras de divisas y, este miércoles, agregó USD 33 millones a sus reservas, definiendo una racha positiva de 18 jornadas consecutivas. Las reservas internacionales se encuentran en su nivel más alto en casi cuatro años y medio.

Durante este período, el BCRA ha acumulado USD 1.082 millones, lo que forma parte de la “fase 4” del plan económico actual. Las reservas brutas alcanzaron USD 46.159 millones, marcando un aumento diario de 380 millones de dólares, siendo el registro más alto desde inicios de septiembre de 2021.

En cuanto a las proyecciones para 2026, se estima que las compras de divisas podrían variar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la evolución del proceso de remonetización.