Marcelo Ebrard recibe conmovedor regalo de Howard Lutnick: fragmento de las Torres Gemelas en homenaje a las víctimas

Marcelo Ebrard Recibe Simbólico Regalo en Washington: Un Fragmento de las Torres Gemelas

En un emotivo gesto durante las reuniones por el T-MEC, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, recibió un fragmento de las Torres Gemelas, recordando a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Un Encuentro Cargado de Significado

Durante un almuerzo de trabajo en Washington, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, hizo entrega de este fragmento simbólico a Ebrard. La ceremonia sirvió no solo como un recordatorio de una tragedia que marcó al mundo, sino también como parte de las discusiones más amplias relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Un Homenaje a las Víctimas

Este obsequio honrará la memoria de Gary Lutnick y 657 colaboradores que perdieron la vida en el atentado. Ebrard destacó en redes sociales que este acto representa un significativo intercambio en el contexto de los encuentros bilaterales que se realizan actualmente.

El Contexto del Fragmento

Este fragmento de las Torres Gemelas no solo tiene un valor sentimental, sino que también recuerda a las víctimas de la Torre Norte del World Trade Center, donde estaban las oficinas de la firma financiera Cantor Fitzgerald. Durante ese día fatídico, esa empresa fue la más afectada en términos de recursos humanos, perdiendo a 658 empleados, incluyendo a Gary Lutnick, el hermano de Howard Lutnick, quien en ese entonces era CEO de la firma.

Reuniones para el Futuro Comercial

La entrega del obsequio tuvo lugar en el marco de un encuentro entre Ebrard y Lutnick, actual secretario de Comercio de EE. UU., donde se abordaron temas relacionados con el T-MEC, incluyendo aranceles y reglas de origen. Este diálogo se considera crucial para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Impacto Personal y Profesional

Howard Lutnick, quien fue director ejecutivo de Cantor Fitzgerald en 2001, reveló que su supervivencia al ataque se debió a un retraso en su llegada a la oficina. Tras la tragedia, se comprometió a ayudar a las familias de las víctimas y fundó el Cantor Fitzgerald Relief Fund, que apoya a los afectados por el 11-S y otros desastres naturales.

Fortaleciendo los Lazos Entre México y EE. UU.

Marcelo Ebrard, en sus reuniones en Washington, también dialogó con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, sobre reformas en el T-MEC. Entre los tópicos discutidos se incluían las reglas de origen de bienes industriales, la colaboración en minerales críticos y la eliminación de barreras no arancelarias. Estas conversaciones son vistas como un avance significativo en la relación económica y comercial entre ambas naciones, justo en el momento de la revisión de este importante acuerdo.