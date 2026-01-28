Ventas de combustibles en 2025 crecen un 0,3% anual

En 2025, el mercado de combustibles en Argentina mostró un ligero crecimiento en comparación con el año anterior, aunque con variaciones significativas según el tipo de combustible.

Durante 2025, las ventas de combustibles alcanzaron los 16,9 millones de m³, marcando un crecimiento del 0,3% respecto al 2024. Este leve avance es resultado del aumento en la venta de nafta, que creció un 3,3%, mientras que el gasoil experimentó un descenso del 3,6%, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

Crecimiento Dispar Entre Provincias

Nueve provincias reportaron incrementos en sus ventas, destacándose Santiago del Estero (+4,9%), Buenos Aires (+4,7%) y San Juan (+3,8%). En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostró la mayor caída anual, con una disminución del 9,0%.

Ventas de Diciembre: Un Cierre Promisorio

En diciembre, las ventas de combustibles totalizaron 1.503.859 m³, lo que representa un incremento del 0,5% en comparación con el mismo mes de 2024 y un crecimiento mensual del 9,3%.

Las naftas continuaron dominando el mercado, representando el 59% de las ventas, frente al 41% correspondiente al gasoil. El aumento del 3,8% interanual en las ventas de nafta se atribuye tanto a las ventas de súper (+1,9%) como a las de premium (+9,5%). Sin embargo, las ventas de gasoil sufrieron una caída del 3,9%, impactadas por una baja significativa en el segmento común (-11,2%), aunque la versión premium mostró un rendimiento positivo (+3,8%).

Dominio de las Principales Empresas

El mercado sigue concentrándose en tres compañías que acumulan el 90% de las ventas de diciembre:

– YPF: Dominante con 55,0% de participación, con un crecimiento interanual del 4,4%.

– Shell: Ocupa el 22,9% y sufrió una baja del 7,8%.

– Axion: Se queda con el 12,1% de las ventas, con un aumento del 2,9%.

– Puma Energy: Con 5,5% de participación, experimenta una caída del 2,9%.

Consumo Regional: Crecimientos y Desafíos

El análisis regional revela diferencias notables en el consumo nacional. Provincias como Catamarca (+7,2%), Río Negro (+4,6%) y Buenos Aires (+3,9%) mostraron los mayores incrementos interanuales. En contraposición, las caídas más significativas fueron observadas en Misiones (-5,9%), Corrientes (-5,6%) y Chaco (-4,6%).

A nivel geográfico, el informe destaca que en 22 de las 24 jurisdicciones, las naftas predominan en las ventas, con un notable 79,5% de participación en CABA, mientras que el gasoil se posiciona como el combustible líder en Mendoza y La Pampa.