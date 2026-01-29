Beca Rita Cetina 2026: Requisitos, Montos y Diferencias entre Primaria y Secundaria

La Beca Rita Cetina se posiciona como una oportunidad clave para estudiantes que cursan secundaria en las escuelas públicas de México, facilitando sus estudios mediante un apoyo económico sustancial.

Un programa de inclusión educativa

La Beca Rita Cetina, impulsada por el Gobierno de México, está diseñada para ofrecer a los estudiantes de secundaria recursos económicosque les permitan adquirir materiales escolares esenciales, como libros, útiles, uniformes y cubrir sus gastos de transporte.

Detalles del Apoyo Económico

Esta beca proporciona a los beneficiarios un depósito bimestral de 1,900 pesos, credited directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Objetivos del Programa

La finalidad primordial de la Beca es reducir el abandono escolar en las secundarias públicas y respaldar a los adolescentes para que puedan concluir su educación básica sin contratiempos.

Novedades: Inclusión de Estudiantes de Primaria

Una reciente actualización permite que también se incorporen estudiantes de primaria a este programa social, con un apoyo anual de 2,500 pesos por alumno, destinado a la compra de útiles y uniformes. Los requisitos y monto variarán según el grado educativo, por lo que es esencial que las familias se informen adecuadamente.

Apoyo Adicional para Familias con Múltiples Estudiantes

Para aquellos hogares con más de un estudiante en secundaria, se otorgarán 700 pesos extras por cada alumno, asegurando así que el apoyo es proporcional a las necesidades económicas de cada familia.

Proceso de Entrega del Apoyo

El pago se realiza sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando transparencia y acceso directo para los beneficiarios. Esta estrategia busca facilitar el seguimiento de los pagos y mejorar la experiencia de las familias involucradas.

Continuidad para Beneficiarios existentes

Las familias que ya reciben la beca bajo el programa de apoyo a hogares de bajos recursos continuarán obteniendo sus 1,900 pesos bimestrales, siempre que se mantenga su elegibilidad en el programa.

Resumen de Montos de la Beca

A continuación, los montos de la Beca Rita Cetina según el nivel educativo:

Secundaria: 1,900 pesos bimestrales por estudiante. Adicionalmente, 700 pesos extra por cada estudiante adicional en el hogar.

Primaria: 2,500 pesos anuales por estudiante.

Beneficiarios Continuos: 1,900 pesos bimestrales para familias ya inscritas.