Crisis Textil: Producción en Caída, Importaciones en Aumento y Alto Desempleo

El sector textil argentino enfrenta una situación crítica marcada por el cierre de fábricas y un aumento preocupante en la pérdida de empleos, según el último informe de la Fundación PROTEJER.

Caída Dramática en la Producción Textil

La producción en el sector textil ha registrado una fuerte contracción, con una caída interanual del 36,7% en noviembre de 2025 y un descenso del 47,6% en comparación con el mismo mes de 2023. En los primeros once meses del año, la actividad cayó 6,4% interanual y 23,5% en relación a dos años atrás, afectando a todos los eslabones de la cadena de producción.

Utilización de Capacidad en Niveles Históricos

Uno de los datos más alarmantes es el nivel de utilización de la capacidad instalada en el sector textil, que alcanzó un mínimo histórico del 29,2% en noviembre de 2025. Esto representa una disminución de 19 puntos porcentuales respecto al año anterior, con siete de cada diez máquinas inactivas en las fábricas.

La Relación entre Ingresos y Consumo

El informe de PROTEJER subraya que la caída en la producción está fuertemente vinculada a la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos. “Hoy no hay consumo en Argentina”, alerta la entidad, señalando que tanto la producción nacional como la importada sufren por la falta de ingresos.

Impacto en el Empleo y en las Empresas

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, el empleo en el sector textil ha caído un 15%, lo que se traduce en la pérdida de 18.180 puestos de trabajo. Además, 558 fábricas han cerrado, significando un descenso del 9% en el número de establecimientos activos en la cadena de valor.

Aumento de Importaciones Bajo Competencia Desleal

Las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron en 2025 las 391.676 toneladas, con un incremento del 71% interanual. Este aumento se atribuye a regulaciones comerciales más laxas y la entrada masiva de productos asiáticos, lo que está afectando aún más a la producción local.

Un Futuro Incierto para el Sector Textil

Ante la mala situación actual, PROTEJER advierte sobre la creciente pérdida de capacidades productivas en el país, lo que plantea un panorama complicado para el futuro de un sector que ha sido históricamente vital para la economía argentina.