River vs. Gimnasia: Sigue en vivo el minuto a minuto del Apertura

El emocionante enfrentamiento entre River Plate y Gimnasia promete sorpresas, con cambios clave en ambas alineaciones que podrían definir el resultado del partido.

Cambios en River Plate

El entrenador de River, opta por la inclusión de Santiago Lencina y Maxi Salas en el once titular, quienes asumirán los roles de Juan Quintero y Sebastián Driussi. Estas decisiones reflejan una apuesta por la renovación y la frescura del equipo, buscando un impacto inmediato en el juego.

El Rincón de Gimnasia

Por su parte, el director técnico de Gimnasia, Fernando Zaniratto, no se queda atrás y realiza un significativo cambio en su plantel. Introduce a Jorge de Asís, Lucas Castro y Diego Mastrángelo, sustituyendo a Nicolás Barros Schelotto, Marcelo Torres y Santiago Villarreal. Este movimiento busca revitalizar el desempeño del equipo y aumentar las chances de triunfo en este crucial partido.

Expectativas para el Encuentro

Con estas modificaciones, tanto River como Gimnasia buscarán maximizar su rendimiento en el campo de juego. Los hinchas están ansiosos por ver cómo se adaptan los nuevos jugadores a la dinámica del encuentro y cómo influirán estos cambios en el desarrollo del partido.