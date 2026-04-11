EE.UU. anula tarjetas verdes a tres iraníes vinculados con el régimen, bajo la administración Trump

Las autoridades estadounidenses han capturado a tres ciudadanos iraníes, incluido el hijo de un destacado revolucionario del histórico conflicto de rehenes en 1979. Las acciones se dan tras la revocación de sus residencias legales por parte del Departamento de Estado.

Revocación de Green Cards por Parte del Departamento de Estado

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció la revocación de los permisos de residencia de Seyed Eissa Hashemi, conocido por su conexión con una figura clave del régimen iraní durante la crisis de rehenes que marcó la presidencia de Jimmy Carter. Además de Hashemi, su esposa y su hijo también perdieron su estatus de residentes permanentes.

Contexto de la Crisis de Rehenes

Hashemi es hijo de «Screaming Mary», una portavoz del régimen iraní durante la crisis que ha sido calificada como una de las más infames en la historia diplomática de EE.UU. Según el Departamento de Estado, la familia tiene vínculos estrechos con quienes han apoyado políticas y acciones en contra de los intereses estadounidenses.

La Entrada de Hashemi a EE.UU. y su Proceso Legal

El detenido llegó a EE.UU. en 2014 con un visado y, tras un proceso, obtuvo la residencia permanente en 2016 mediante el programa de visas de diversidad. Sin embargo, este programa fue suspendido en administraciones anteriores.

Declaraciones del Departamento de Estado

“Nunca permitiremos que América se convierta en refugio de aquellos vinculados a regímenes terroristas antiamericanos”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado, reafirmando su compromiso con la seguridad nacional y la integridad de las políticas migratorias.

Otras Detenciones Recientes en el Contexto Iraní

Las detenciones de Hashemi y su familia se suma a una serie de acciones similares contra individuos vinculados al gobierno iraní. Hace poco, Hamideh Soleimani Afshar, sobrina de un general militar iraní asesinado en 2020, fue arrestada junto a su hija.

El Impacto de las Relacionas entre EE.UU. e Irán

Estos arrestos reflejan la creciente tensión entre Washington y Teherán, en un contexto marcado por desacuerdos sobre el acceso al estrecho de Ormuz y las políticas militares de Irán en la región. Negociaciones recientes entre ambas naciones, así como con autoridades israelíes y libanesas, continúan siendo un tema candente en la agenda internacional.

Conclusiones sobre el Futuro de las Relaciones Internacionales

El clima actual entre EE.UU. e Irán sigue siendo delicado, y las acciones regulatorias respecto a individuos con antecedentes cuestionables parecen subrayar la postura firme de la administración estadounidense frente a potenciales amenazas a la seguridad nacional.