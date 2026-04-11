Startup cordobesa lanza herramienta innovadora para analizar el mercado inmobiliario

Una nueva plataforma cordobesa está transformando la forma en que los argentinos toman decisiones en el sector inmobiliario, ofreciendo datos precisos y depurados para maximizar oportunidades.

Un Cambio Necesario en el Sector Inmobiliario

En el ámbito inmobiliario argentino, a menudo la información disponible es confusa y poco confiable. Precios erróneos y publicaciones incompletas dificultan la toma de decisiones informadas. Con esta problemática en mente, Inmocheck ha surgido como una solución innovadora que promete cambiar las reglas del juego.

Inmocheck: ¿Qué es y Cómo Funciona?

Desarrollada en Córdoba, la plataforma recaba datos de múltiples portales, los sanitiza y corrige para ofrecer una muestra fiable. Este proceso de depuración permite transformar un vasto universo de más de 550.000 propiedades en un conjunto útil de entre 250.000 y 300.000 unidades aptas para análisis. Este sistema cuenta con dos motores fundamentales: un algoritmo que rastrea publicaciones y una inteligencia artificial que procesa la información en tiempo real.

Interacción Fácil y Rápida

Los usuarios pueden formular preguntas específicas sobre precios, tendencias y datos comparativos, obteniendo respuestas en cuestión de segundos. Esto se traduce en estadísticas precisas al instante, algo que pocos pueden ofrecer en el sector.

El Dúo Detrás del Éxito

La iniciativa es liderada por Esteban Vázquez Ortega, un corredor público con 15 años de experiencia, y Cristian Rajani, experto en desarrollo y big data. Vázquez Ortega explica cómo surgió la idea: “Me di cuenta de que estaba trabajando a ciegas sin datos en tiempo real y decidí buscar una solución”.

Objetivos y Proyecciones Futuras

Inmocheck está diseñada para atender a una amplia variedad de actores del ecosistema inmobiliario, incluyendo corredores, desarrolladores, arquitectos y organismos públicos. El modelo de negocio se basa en suscripciones mensuales, que van desde planes gratuitos hasta opciones pagas que ofrecen mayor funcionalidad.

La acogida inicial ha sido positiva, con planes a corto plazo de consolidarse en el mercado local mientras se perfeccionan sus algoritmos. Además, ya están considerando expandirse a países como Chile, Brasil y Uruguay, donde existen similitudes en su mercado inmobiliario.

Un Futuro Prometedor

La visión de sus fundadores es convertir a Inmocheck en una fuente de referencia en el sector, asistiendo a los profesionales en una mejor toma de decisiones. Según Vázquez Ortega, “la repercusión ha sido muy buena; es una herramienta nueva y está funcionando muy bien”.