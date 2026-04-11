El Gobierno oculta a Adorni mientras el caso judicial se centra en sus bienes

La situación judicial que enfrenta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complica la agenda del gobierno de Javier Milei, quien se aferra a brindar apoyo en medio de la tormenta política.

El escándalo en torno a las prácticas de enriquecimiento ilícito en la gestión de Manuel Adorni sigue generando incertidumbre para el gobierno de Javier Milei. Con el foco en el liderazgo de Adorni, las novedades judiciales se acumulan, sumando presión al entorno oficialista.

La Casa Rosada pierde control de la narrativa pública

Desde hace más de un mes, la Casa Rosada no logra imponer su agenda en los medios. A pesar de acontecimientos como el fallo favorable en el caso YPF y la reciente aprobación de la nueva Ley de Glaciares, las preocupaciones continúan dominando el debate público. La narrativa digital, que solía ser favorable al oficialismo, se ha vuelto adversa.

Apoyo incondicional en tiempos difíciles

A pesar de la tormenta, Javier Milei ha manifestado su apoyo a Adorni en diversas ocasiones. Durante una reciente reunión en el Gabinete, Milei tomó la palabra para analizar la situación política y económica, reafirmando la posición de Adorni en la gestión del gobierno. Además, pidió a sus ministros que dirijan todas las consultas a través del jefe de Gabinete, consolidando así su respaldo.

Adorni: un rostro golpeado por la adversidad

Quienes rodean a Manuel Adorni evidencian su estado anímico deteriorado. Conscientes de la presión pública y mediática, sus allegados destacan que está evaluando reducir su exposición, incluso en redes sociales. La investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita ha revelado información que ha dificultado su posición.

Cuestionamientos por gastos y viajes

Recién circuló información sobre los gastos de pasajes de Adorni en su regreso de Nueva York tras el Argentina Week. Aunque su entorno justificó estas erogaciones como prácticas habituales del área de Jefatura de Gabinete, el caso no ha hecho más que sumar preguntas en los medios. Además, el juez Ariel Lijo ha accedido a levantar el secreto bancario del jefe de Gabinete y su pareja, un movimiento que asciende la presión judicial.

La interna del gobierno: tensiones latentes

Las luchas internas dentro del gobierno no cesan. La senadora Patricia Bullrich ha expresado críticas sobre la capacidad de Adorni para manejar la situación, sugiriendo que su reciente entrada en la política podría ser una desventaja. Al mismo tiempo, la cercanía entre su hermano y la dirección política de Milei se muestra como un delicado equilibrio.

Desafíos en el frente judicial y mediático

En un giro inesperado, la escribana Adriana Nechevenko, quien había testificado ante el fiscal, también proporcionó declaraciones a la prensa, generando más preguntas que respuestas respecto a su relación con Adorni y las investigaciones venideras. La incertidumbre respecto a la estabilidad del gabinete y la capacidad de su líder para salir a flote sigue siendo la principal preocupación en el aluvión mediático.