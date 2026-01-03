EE. UU. Ataca Caracas y Captura al Presidente de Venezuela: ¿Por Qué?

Impactante Ataque en Venezuela: EE. UU. Aprehende a Nicolás Maduro

En un giro asombroso de los acontecimientos, el gobierno estadounidense ha llevado a cabo un ataque aéreo en Venezuela, resultando en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Este movimiento marca una escalada sin precedentes en la política exterior de EE. UU. hacia el país sudamericano.

En las primeras horas de la madrugada del viernes, Caracas fue sacudida por explosiones cuando fuerzas estadounidenses realizaron bombardeos en varias zonas de Venezuela. Poco después, se conoció la noticia de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados fuera del país por las fuerzas estadounidenses.

Contexto de Tensión: ¿Cómo se llegó a este punto?

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la administración estadounidense ha centrado sus esfuerzos en derrocar a Maduro, acusándolo de ser una figura central en actividades ilícitas en América Latina. A principios de julio, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, quien fue acusado de ser uno de los narcotraficantes más grandes del mundo.

La estrategia de Trump incluyó la designación de organizaciones criminales venezolanas como grupos terroristas y la realización de ataques aéreos contra supuestos traficantes en el Caribe. Adicionalmente, se llevó a cabo un incremento significativo de la presencia militar estadounidense en el área.

En un intento por resolver la crisis, Trump ofreció a Maduro un pasaje seguro fuera de Venezuela. Sin embargo, el presidente venezolano desestimó la propuesta, afirmando que no deseaba “una paz de esclavo” y denunciando los intentos estadounidenses de apoderarse de los recursos petroleros del país.

Orígenes del Conflicto: Relaciones entre EE. UU. y Venezuela

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999. La oposición de Chávez a las intervenciones estadounidenses en Afganistán e Irak, así como sus alianzas con países considerados enemigos, como Cuba e Irán, generaron desconfianza en Washington.

En 2019, durante el gobierno de Trump, EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, enfatizando la deslegitimación del gobierno de Maduro. Esta postura se acentuó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde Maduro fue acusado de manipulación electoral, mientras que el candidato opositor Edmundo González fue reconocido por la administración Biden como el verdadero vencedor.

¿Quién es Nicolás Maduro y por qué fue capturado?

Desde 2013, Nicolás Maduro ha liderado Venezuela, ascendiendo al poder tras la muerte de Hugo Chávez. Su mandato ha sido marcado por violaciones a los derechos humanos, con organizaciones internacionales documentando miles de ejecuciones extrajudiciales en el país. Las relaciones con EE. UU. se han deteriorado drásticamente bajo su gobierno.

Las acusaciones de enviar drogas y criminales a Estados Unidos han sido recurrentes, aunque muchos expertos consideran que carecen de fundamentos sólidos. La captura repentina de Maduro sorprendió tanto a la comunidad internacional como a las autoridades venezolanas, quienes no esperaban una acción tan contundente.

El Futuro de Venezuela: ¿Qué sigue ahora?

Con la captura de Maduro, la situación en Venezuela se presenta incierta. El ministro de Defensa ha instado a los ciudadanos a resistir lo que califica como una “invasión”, alegando que la lucha contra Estados Unidos es una batalla por la libertad.

A pesar de la aprehensión del presidente, las instituciones y la estructura militar del país permanecen operativas. Queda por determinar si este ataque es un preludio de un conflicto mayor o un acto aislado. Líderes opositores, entre ellos la premiada con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, han solicitado ayuda internacional para fomentar un levantamiento dentro del país.

Historias anteriores han mostrado cómo EE. UU. ha desarrollado simulaciones de un posible colapso del liderazgo venezolano, anticipando un caos prolongado y una migración masiva hacia los países vecinos.