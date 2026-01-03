Lula da Silva critica el ataque de EE. UU. a Caracas y la captura de Maduro: ‘Han cruzado una línea inaceptable’

El mandatario brasileño expresó su preocupación ante la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, resaltando la necesidad de una respuesta global contundente.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó enérgicamente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que conllevó bombardeos en Caracas y la posterior captura de Nicolás Maduro. Lula advirtió que este accionar “ha cruzado una línea inaceptable” y representa un desafío significativo para la soberanía de la nación sudamericana.

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, el líder brasileño calificó la ofensiva como “una grave afrenta a la soberanía venezolana”, alertando que sienta un “precedente sumamente peligroso” para la comunidad internacional.

Violación del Derecho Internacional: Una Noticia Alarmante

Lula enfatizó que el ataque a un país soberano implica una violación grave del derecho internacional, lo cual podría generar un contexto global de violencia e inestabilidad. “Esto es solo el inicio de un mundo donde la ley del más fuerte se impone sobre el multilateralismo”, advirtió.

Un Llamado Urgente a la ONU y una Reflexión sobre la Paz Regional

El presidente brasileño relacionó la ofensiva estadounidense con las intervenciones más nefastas en la historia de América Latina y el Caribe, subrayando que tales acciones amenazan la región como una zona de paz.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y pidió una respuesta “clara y firme” de las Naciones Unidas ante este suceso. “Es fundamental que los organismos multilaterales actúen”, declaró.

En su mensaje, Lula reafirmó el compromiso de Brasil con la condena de esta intervención y la voluntad de su gobierno de promover el “diálogo y la cooperación” como única vía para resolver la crisis derivada de la captura del presidente venezolano.