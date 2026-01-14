EE. UU. Avanza hacia la Regulación de Criptomonedas con la Clarity Act

La presentación del proyecto de ley conocido como Clarity Act ha llevado al Senado de EE.UU. a postergar su tratamiento, reflejando la tensión política sobre la regulación de criptomonedas.

El borrador de la Digital Asset Market Clarity Act fue introducido el 13 de enero de 2026 por el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott.

Detalles Clave de la Propuesta

Este nuevo marco busca establecer que las recompensas obtenidas a través de stablecoins no deben considerarse como valores ni depósitos, lo que permitiría incentivos basados en transacciones y actividad en la red.

No obstante, la propuesta establece que no se podrán pagar intereses únicamente por mantener estos activos.

Desavenencias en el Senado

El debate se ha complicado. Legisladores demócratas están impulsando un enfoque más riguroso en la verificación de identidades y normativas contra el lavado de dinero, mientras que los republicanos y representantes del sector advierten que una regulación excesiva podría impulsar la innovación a otros países.

Próximos Pasos y Expectativas

El Comité de Agricultura del Senado también debía revisar la estructura del mercado de criptomonedas, pero ha postergado su análisis hasta finales de enero, lo que retrasa la votación de la Clarity Act y deja al mercado sin un marco regulatorio claro en el corto plazo.

La relación de algunos actores en el sector cripto con altos funcionarios de la administración anterior ha generado un clima de incertidumbre, con temores de que la regulación pueda ser utilizada para fines políticos.

La industria continúa presionando para que se implemente un marco que brinde un entorno de mayor seguridad jurídica, sin limitar la capacidad de innovación.