Fútbol Argentino: Solidaridad en Acción por la Patagonia

El deporte rey en Argentina moviliza su fuerza solidaria para asistir a las familias afectadas por los devastadores incendios en la Patagonia y a los valientes brigadistas que luchan contra el fuego.

Frente a la emergencia ambiental que azota la Patagonia, los clubes de fútbol argentinos han tomado la iniciativa y se han unido para lanzar campañas solidarias. Estas acciones tienen como objetivo recolectar donaciones para las familias damnificadas y aquellos que están en la línea de combate contra las llamas.

Iniciativas Solidarias de los Clubes

Rosario Central se destacó como uno de los primeros en actuar, estableciendo puntos de recepción para donaciones que irán directamente a quienes están sufriendo y a los brigadistas que arriesgan su vida. Esta respuesta inmediata refleja el compromiso que el fútbol local siempre ha tenido en situaciones de crisis.

Instituciones como River Plate, a través de su fundación, han convocado a socios e hinchas a participar en una colecta de fondos para aliviar esta situación crítica. En paralelo, clubes como Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y All Boys han puesto en marcha sus propias campañas para recolectar donaciones materiales. El objetivo es ayudar de manera directa a quienes lo necesitan.

Elementos Necesarios para la Ayuda

Las entidades han especificado una lista de insumos esenciales que se requieren para apoyar tanto a las familias que han perdido todo como a los brigadistas. Se necesitan tanques de agua, mangueras, alimentos no perecederos, agua mineral y ropa, elementos fundamentales para hacer frente a esta catástrofe.

Compromiso Histórico del Fútbol Argentino

Este acto de solidaridad no es nuevo en el ámbito del fútbol argentino. Durante la pandemia de COVID-19 y tras las inundaciones en Bahía Blanca, los clubes de todas las categorías colaboraron activamente, organizando la recolección y envío de alimentos, colchones y otros artículos de primera necesidad a las comunidades afectadas.

Lugares de Recepción de Donaciones

Si deseas colaborar, aquí te dejamos los puntos de recepción según cada club:

River Plate

Las donaciones se pueden realizar a través de la campaña de la Fundación River y Red Solidaria.

All Boys

Puntos de recepción:

Sede (CABA): Mercedes 1951, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30, y sábados de 10:00 a 14:00.

Localidad de Mercedes (PBA): Calle 314 y 121, todos los días, 24 horas.

Argentinos Juniors

Puntos de recepción:

Polideportivo Las Malvinas: Tronador 41, CABA, todos los días de 12:00 a 22:00.

Sede Fundación Social: Nazca 2511, CABA, lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00.

BichoStore: Gavilán 2187, CABA, lunes a viernes de 10:00 a 19:00.

Vélez Sarsfield

Sede: av. Juan B. Justo 9200, CABA, lunes a sábados de 10:00 a 22:00.

Rosario Central

Guardería Náutica: miércoles 14/01 de 9:00 a 18:00.