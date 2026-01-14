Régimen venezolano anuncia ‘gran liberación’ de presos políticos, pero la represión persiste

La reciente liberación de prisioneros políticos en Venezuela ha sido presentada por las autoridades como un indicativo de un nuevo momento político en el país, mientras se desencadenan tensiones con organizaciones no gubernamentales que cuestionan este proceso.

El gobierno interino de Venezuela, liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha afirmado que la reciente liberación de prisioneros políticos envía un «mensaje claro» sobre un posible cambio en el panorama político. Esta declaración tiene lugar días después de la detención del exdictador Nicolás Maduro.

Nuevas Promesas de Liberación y Tensiones con ONGs

Rodríguez se comprometió a continuar con la liberación de prisioneros, pero también arremetió contra organizaciones que, según ella, han minimizado el proceso, acusándolas de tergiversar la realidad de Venezuela. “Estamos abriendo la puerta a un nuevo momento político”, resaltó durante una ceremonia pública junto a figuras clave del régimen.

Condiciones del Diálogo y la Dissentencia

A pesar de sus promesas, Rodríguez subrayó que la disidencia se permitirá solo «respetando los derechos humanos», enfatizando que no se tolerarán mensajes de odio ni actos violentos. Sin embargo, críticos señalan que la represión sigue vigente en las calles, donde la población teme participar en manifestaciones.

Reacción de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos

La situación sigue siendo incierta, ya que se han reportado casos de detenciones arbitrarias, como sucedió con 15 adolescentes arrestados por «celebrar» la captura de Maduro. Aunque fueron liberados tras la presión social, el clima de miedo persiste.

Las Cifras de la Resistencia

Organizaciones de derechos humanos advierten que, a pesar de las afirmaciones de liberaciones masivas por parte del régimen, los números verificados son significativamente menores. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó que solo un número parcial de las liberaciones anunciadas ha sido auténticamente verificado, indicando que aún hay cerca de 1,000 prisioneros políticos en calabozos.

Relaciones Internacionales y Perspectivas Futuras

Mientras el entorno político se transforma, la administración estadounidense expresó un diálogo renovado con las autoridades venezolanas tras la liberación de varios ciudadanos estadounidenses detenidos. La virtual normalización de relaciones se suma a la expectativa de consultas diplomáticas para restablecer embajadas.

Aperturas y Restricciones Digitales

El plano digital también está en juego, con la reciente reactivación de redes sociales a las que el régimen había restringido el acceso. Sin embargo, continúa la incertidumbre sobre el futuro de la libertad de expresión en el país, ya que la censura no ha cesado del todo y muchos aún dependen de herramientas tecnológicas para eludir restricciones.