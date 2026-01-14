Jesús María reprograma la sexta noche del festival por lluvia: ¿qué sucederá con las entradas?

La famosa fiesta de la doma y el folclore se ve afectada por las lluvias y añade una jornada extra para compensar a los asistentes.

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María se vio obligado a suspender su jornada del martes 13 de enero debido a las intensas lluvias que azotaron el predio José Hernández. Ante la previsión de nuevas precipitaciones, los organizadores decidieron incorporar una fecha adicional para el lunes 19, priorizando la seguridad de todos los presentes.

Suspensión por condiciones climáticas

La decisión fue comunicada a las 20:30 por parte de la comisión organizadora. Durante una conferencia de prensa, se destacó que la gran cantidad de agua caída en el anfiteatro, junto con el pronóstico desfavorable que anticipaba tormentas para esa misma noche, hacía imposible llevar adelante el evento. Esta suspensión generó descontento entre algunos espectadores que esperaban ansiosos la apertura.

Nuevas oportunidades para disfrutar del festival

Con esta suspensión, se suma a las dos noches canceladas en esta edición de 2026, ya que el arranque del festival había sido afectado anteriormente por el mal tiempo. Para compensar a los asistentes, se ha programado una jornada adicional el lunes 19 de enero, que ofrecerá una variedad de espectáculos artísticos, sin actividades de campo. Entre los artistas confirmados se encuentran Sergio Galleguillo, LBC, Euge Quevedo y Damián Córdoba.

Validez de las entradas

Las entradas generales adquiridas para el martes 13 podrán ser utilizadas en las fechas del miércoles 15, jueves 16 o lunes 19. Los boletos se validarán directamente al momento del ingreso. En el caso de las plateas y espacios VIP, estos serán válidos exclusivamente para el lunes 19, y no se requerirán trámites adicionales para su uso. Aquellos que lo deseen, podrán solicitar una devolución a través de los canales oficiales del festival.

El clima, un factor a considerar

El clima sigue siendo una variable crucial para el desarrollo del festival. La inestabilidad atmosférica ha mantenido en vilo tanto a la organización como al público, puesto que se prevén más lluvias y tormentas en la región en los próximos días. Para el miércoles 14, se estiman tormentas aisladas por la tarde, con una temperatura máxima de 32°C. El jueves 15 también promete condiciones climáticas adversas, con tormentas desde temprano y una máxima de 28°C.

El pronóstico mejora para el fin de semana

A medida que avanza la semana, el panorama se torna más favorable. Para el fin de semana, se anticipa una baja probabilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar del viernes 16 con El Chaqueño Palavecino y El Loco Amato. El sábado 17 contará con la presentación de Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu y Ulises Bueno, y se prevén chaparrones aislados hacia la noche del domingo 18. La jornada de clausura, el lunes, promete estar nublada pero sin lluvias, ofreciendo un cierre ideal con artistas como Galleguillo, LBC y Euge Quevedo.