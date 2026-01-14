Pedro Gaite: ‘El tipo de cambio permanece bajo en comparación histórica’

Cambio en el régimen cambiario: ¿una solución o un mero ajuste?

En una charla reciente con Canal E, el economista Pedro Gaite expuso sus implicancias sobre el nuevo esquema que presentó el Gobierno, afirmando que este modifica las bandas cambiarias, pero no necesariamente la cotización del dólar.

Gaite explicó que, a diferencia del esquema anterior, en el nuevo régimen las bandas ya no se actualizan mensualmente en un 1%, sino que se ajustan según la inflación de dos meses atrás, que es el último dato disponible. Esto permite, según él, que el tipo de cambio suba más rápidamente, aunque no lo asegura, ya que son las bandas las que se mueven, y no el dólar oficial.

Señales confusas y el compromiso del Gobierno

Al evaluar los primeros días del nuevo régimen, Gaite notó “señales algo erráticas”. Si bien el Banco Central ha incrementado sus reservas al comprar divisas, también hubo momentos en que el Tesoro estuvo vendiendo. Esto plantea dos interrogantes clave: ¿respetará el Gobierno este nuevo sistema? y, ¿podrá acumular reservas efectivamente en este contexto?

¿Qué papel juegan las bandas en la competitividad?

Para Gaite, la banda inferior ha perdido importancia; la atención ahora se centra en la banda superior, que debería reflejar donde debería estar el dólar si el Banco Central acumula reservas. Sin embargo, reconoce que, incluso ahí, el tipo de cambio sigue siendo bajo desde una perspectiva histórica. Aunque el ajuste se realice al ritmo de la inflación, la competitividad del país no mejora significativamente.

Expectativas y su impacto en el endeudamiento

Gaite enfatiza que el nuevo esquema depende en gran medida de las expectativas del mercado. La acumulación de dólares está sujeta a dos elementos fundamentales: la formación de activos externos y el endeudamiento privado en dólares. Ambos factores están interrelacionados; menores expectativas de devaluación incrementan el endeudamiento y reducen la fuga de capitales, lo que favorecería las reservas del Banco Central. Pero si las expectativas se deterioran, es probable que los dólares sean insuficientes.

Una advertencia para el Gobierno