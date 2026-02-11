EE.UU. derriba dron de cartel mexicano que invadió el espacio aéreo de El Paso

Alerta en El Paso: Dron de un cartel mexicano interrumpe el espacio aéreo de EE.UU.

La intrusión de un dron vinculado a un cartel de la droga mexicano provocó un cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, generando preocupación y confusión entre residentes y viajeros.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos tomó la decisión de clausurar el espacio aéreo desde la medianoche del martes por «razones especiales de seguridad». Esta medida abarcó la zona limítrofe entre Texas y Nuevo México.

Incidente inusual en la frontera

Un funcionario de EE.UU. reveló a la BBC que la restricción se debió a la violación del espacio aéreo por un dron de un cartel mexicano. Este hecho inusual llevó a las autoridades a desplegar actividad militar destinada a neutralizar el aparato no autorizado. Algunas horas después, el Departamento de Defensa anunció que, tras la operación, no existía ninguna amenaza para los vuelos comerciales. La FAA levantó la restricción inicial de diez días, permitiendo la reanudación normal de los vuelos después de aproximadamente ocho horas.

Reacciones desde México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno investigará las circunstancias que llevaron al cierre del espacio aéreo estadounidense. “Vamos a averiguar exactamente por qué ocurrió”, comentó en una rueda de prensa.

Impacto en el Aeropuerto Internacional de El Paso

El Aeropuerto Internacional de El Paso, uno de los más transitados con cerca de cuatro millones de pasajeros al año, experimentó retrasos y cancelaciones de vuelos de diversas aerolíneas. El alcalde, Renard Johnson, expresó su preocupación, indicando que la comunidad quedó alarmada ante la falta de notificaciones previas sobre la restricción. “No se puede hacer algo así”, declaró Johnson, quien también Subrayó que vuelos médicos y de emergencia tuvieron que ser desviados debido a la situación.

Un fenómeno sin precedentes