EE.UU. derriba dron de cartel mexicano que invadió el espacio aéreo de El Paso

Alerta en El Paso: Dron de un cartel mexicano interrumpe el espacio aéreo de EE.UU.
La intrusión de un dron vinculado a un cartel de la droga mexicano provocó un cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, generando preocupación y confusión entre residentes y viajeros.
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos tomó la decisión de clausurar el espacio aéreo desde la medianoche del martes por «razones especiales de seguridad». Esta medida abarcó la zona limítrofe entre Texas y Nuevo México.
Incidente inusual en la frontera
Un funcionario de EE.UU. reveló a la BBC que la restricción se debió a la violación del espacio aéreo por un dron de un cartel mexicano. Este hecho inusual llevó a las autoridades a desplegar actividad militar destinada a neutralizar el aparato no autorizado.
Algunas horas después, el Departamento de Defensa anunció que, tras la operación, no existía ninguna amenaza para los vuelos comerciales. La FAA levantó la restricción inicial de diez días, permitiendo la reanudación normal de los vuelos después de aproximadamente ocho horas.
Reacciones desde México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno investigará las circunstancias que llevaron al cierre del espacio aéreo estadounidense. “Vamos a averiguar exactamente por qué ocurrió”, comentó en una rueda de prensa.
Impacto en el Aeropuerto Internacional de El Paso
El Aeropuerto Internacional de El Paso, uno de los más transitados con cerca de cuatro millones de pasajeros al año, experimentó retrasos y cancelaciones de vuelos de diversas aerolíneas. El alcalde, Renard Johnson, expresó su preocupación, indicando que la comunidad quedó alarmada ante la falta de notificaciones previas sobre la restricción.
“No se puede hacer algo así”, declaró Johnson, quien también Subrayó que vuelos médicos y de emergencia tuvieron que ser desviados debido a la situación.
Un fenómeno sin precedentes
Chris Canales, concejal de El Paso, comentó que la restricción generó pánico entre los residentes, quienes no estaban acostumbrados a un cierre tan drástico. La FAA impuso el cierre por un radio de 16 kilómetros en torno a la ciudad, afectando partes del sur de Nuevo México como San Teresa.
Expertos indicaron que casos de intervención militar debido a drones de carteles son extraordinarios. La vigilancia sobre la frontera ha sido un tema candente, pero acciones tan visibles son poco comunes y han suscitado interrogantes sobre la seguridad en la región.