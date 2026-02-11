Actualización sobre Incendios en Puerto Patriada, Los Alerces y Cholila

Las recientes lluvias en la cordillera de Chubut, que superaron los 20 mm en áreas afectadas por incendios, ofrecen un alivio momentáneo, aunque las autoridades advierten que no son suficientes para controlar completamente los focos críticos.

Las zonas en llamas en la cordillera de Chubut recibieron alivio gracias a las precipitaciones que superaron los 20 mm. Sin embargo, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego ha señalado que el agua podría no ser suficiente para apagar por completo los puntos críticos. Desde el último reporte emitido, las prioridades han cambiado a monitorear los efectos de estas lluvias en los incendios activos.

El martes, las lluvias variaron entre 15 y 20 mm en áreas con actividad de fuego. Esto llevó a un ajuste en las estrategias de combate, que ahora se centran en la observación y control de los perímetros, mientras que los recursos aéreos están en espera, listos para ser utilizados si es necesario.

Los Fuegos No Dan Tregua: Puerto Patriada en la Mira

El incendio conocido como 1.° Cantera – Puerto Patriada, identificado el 5 de enero, ha devastado 30,677 hectáreas. Actualmente, su estado es contenido, aunque ciertos sectores continúan activos. Este incendio ha afectado tanto bosques nativos como plantaciones y matorrales.

En la zona de La Burrada, se realizaron tareas de enfriamiento y se reforzaron los esfuerzos anteriores. Para este miércoles, las temperaturas alcanzarán hasta 10 °C, con vientos del oeste que pueden llegar a 50 km/h. Se pronostican más lluvias y nevadas en áreas elevadas, lo que obligará al personal a mantener recorridos mínimos en El Retamal, Tinelli y El Coihue para evaluar el comportamiento de los puntos calientes.

Incendios en Los Alerces y Lago Cholila: Desafíos Persistentes

En el Parque Nacional Los Alerces, el Sector 5: Villa Lago Rivadavia está afectado en 26,306 hectáreas. Antes de la lluvia, el personal llevó a cabo repasos de las tareas de control. Desde media mañana, las lluvias comenzaron a impactar en la zona de Villarino y posteriormente en Cholila. Actualmente, 173 personas junto a equipos terrestres como autobombas y topadoras están activos en operaciones en esta área.

Por otro lado, el incendio en Desembocadura El Tigre – Lago Cholila, iniciado el 5 de febrero, continúa activo y ha afectado 209 hectáreas de bosque nativo. Tras la caída de 14,7 mm de lluvia en la zona, el enfoque del día se centrará en la observación directa de la situación por parte del personal en el terreno.