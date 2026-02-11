Ethereum elige Buenos Aires como su hub blockchain en América Latina

La reconocida red blockchain Ethereum ha elegido la capital argentina para establecer un centro que impulsará la innovación en el ecosistema digital. Este espacio será clave para el desarrollo de proyectos en tecnología web3 y activos digitales.

Ethereum inaugurará un hub de 300 metros cuadrados en Buenos Aires, ubicado en Workplace by IRSA, en el Polo DOT, junto a la Fundación Crecimiento. Esta iniciativa busca fortalecer la presencia de la red en la región y conectar con empresas tecnológicas y fintech locales.

Un Centro para Potenciar el Talento Cripto

Con capacidad para albergar a 70 profesionales, el nuevo hub se proyecta como un espacio dinámico que facilitará el crecimiento del ecosistema cripto argentino. Este punto de encuentro promoverá el networking y la colaboración entre diferentes industrias.

Un Acontecimiento Histórico en Argentina

La apertura de este hub representa el desembarco formal de Ethereum en el país, marcando un hito significativo en su relación con el ecosistema digital local. El objetivo es coordinar esfuerzos y desarrollar iniciativas en América Latina, en un ambiente que ya reúne a empresas de alta tecnología.

Sinergias con el Ecosistema Digital Argentino

El espacio se integrará dentro de Workplace by IRSA, que ya cuenta con más de 2.000 profesionales en startups y empresas consolidadas, como Mercado Libre, Pomelo y Ripio. Esta cercanía promete generar sinergias que beneficiarán a todos los actores involucrados, fomentando un ambiente propicio para proyectos de Web3.

Compromiso y Visión a Futuro

Ben Elsztain, Director de Workplace by IRSA, enfatizó: «Este hito está alineado con nuestra visión de construir una comunidad tecnológica inspirada en ejemplos globales como Silicon Valley». La llegada de Ethereum subraya el compromiso de transformar Buenos Aires en un referente de innovación en la región.

Ubicación Estratégica y Diseño Integral

El Polo DOT combina oficinas, servicios, educación ejecutiva y espacios de bienestar, creando un entorno ideal para empresas que buscan expandirse en América Latina. Este ambiente, que integra distintas disciplinas y sectores, facilitará el crecimiento de Ethereum y otros actores en el mapa tecnológico argentino.

Con la apertura de este hub, Ethereum se consolida como un actor clave en el desarrollo tecnológico de Argentina, abriendo nuevas oportunidades para la colaboración y la innovación.