Fallece Sandra Mendoza, exdiputada de Chaco

Sandra Mendoza: Un Lamentable Adiós a una Figura Querida del Peronismo

La exdiputada nacional Sandra Mendoza falleció este miércoles a los 62 años. Su partida ha dejado una huella profunda en el ámbito político argentino.

El Partido Justicialista de Chaco confirmó la triste noticia de su deceso, ocurrido mientras la dirigente estaba internada en una clínica de Buenos Aires. Mendoza, reconocida por su compromiso con la salud y el bienestar de su provincia, había ocupado el cargo de diputada nacional entre 2009 y 2017 y también fue ministra de Salud de Chaco.

Un Legado en la Política Chaqueña

Sandra Mendoza fue una figura destacada del peronismo, reconocida no solo por su trayectoria política, sino también por su papel como madre de dos hijas, Guillermina y Jorgelina. Su exmarido, el exgobernador Jorge Capitanich, también fue parte fundamental de su vida, con quien estuvo casada durante casi dos décadas. Mendoza se caracterizó por su pasión hacia las causas sociales y su firme convicción de mejorar la calidad de vida de los chaqueños.

Un Homenaje en el Senado

La noticia de su fallecimiento se conoció instantes antes de que comenzara un debate sobre reforma laboral en el Congreso. La senadora Juliana Di Tullio dedicó un emotivo minuto de silencio en su memoria, destacando el amor y respeto que Chaco le profesaba.

Voces de Lamento

La senadora Patricia Bullrich también se unió al homenaje, recordando el honor de haber conocido a Mendoza y destacando su dignidad y lucha en la vida pública. La vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider, expresó sus condolencias y su sentido dolor por la pérdida. Victoria Villarruel, presidenta del Senado, solicitó un minuto de silencio en honor a la exdiputada, centrándose en apoyar a sus hijas en este difícil momento.

Recuerdos que perduran

La expresidenta Cristina Kirchner también se despidió de Mendoza a través de sus redes sociales, recordándola como una “guerrera de la vida” y enviando mensajes de condolencias a su familia. El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, igualmente se pronunció, subrayando el impacto de Mendoza en la historia política provincial y acompañando a sus seres queridos en su dolor.

Un Legado Inolvidable