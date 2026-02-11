¡Última Llamada! Capilla del Monte alcanza el 90% de ocupación turística por el Festival Alienígena 2026.

El Festival Alienígena 2026 está deslumbrando a Capilla del Monte con diez días llenos de cultura, desfiles y conferencias sobre el enigmático fenómeno OVNI. Con más del 90% de ocupación turística, la localidad se viste de gala para recibir a visitantes de todas partes.

El intendente Fabricio Díaz destacó la gran recepción del festival, comentando que las dos primeras noches fueron un verdadero éxito. El evento no solo atrae a turistas, sino que también activa la economía local, beneficiando a comercios, restaurantes y alojamientos.

Una Celebración que Atrae a Multitudes

Díaz afirmó que las conferencias sobre OVNIS están resultando muy populares, con asistencia que supera las 100 personas por charla. Este enfoque en la divulgación científica ha generado un gran interés, incorporando a investigadores y periodistas en el diálogo.

«Esta fiesta aporta significativamente a la temporada, siempre con un enfoque en nuestros emprendedores locales», añadió el intendente, destacando la importancia del festival para la comunidad.

Impacto Económico y Sostenibilidad

El festival no solo enriquece la experiencia cultural de los asistentes, sino que también se traduce en un fuerte movimiento económico. Díaz mencionó que el alojamiento y la gastronomía son los sectores más beneficiados, con un cambio notable en la dinámica comercial. «El evento genera un gran flujo económico, beneficiando a nuestro comercio local», explicó.

El evento tiene un costo aproximado de 70 millones de pesos, afrontados por el municipio y el Gobierno provincial. Sin embargo, el objetivo no es recuperar este dinero, sino garantizar que los comerciantes obtengan beneficios. «No cobramos entradas; queremos que la gente se divierta y que los comerciantes ganen», enfatizó.

Un Festival Accesible y Creativo

El formato del festival se adapta a la particularidad de Capilla del Monte, que actualmente no cuenta con predios cerrados para eventos. «Armamos un escenario en la vía pública, convirtiendo las calles del centro en nuestro escenario», comentó Díaz.

Las Luces del Misterio: Reflexiones desde la Ciudad

Respecto al fenómeno que caracteriza a este destino turístico, el alcalde se mostró cauteloso. «He vivido aquí toda mi vida y, como muchos de mis vecinos, hemos visto luces, pero nunca las vinculamos al fenómeno OVNI hasta 1986», anotó, añadiendo un matiz cultural a la polémica temática.