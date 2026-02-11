Hernán Lacunza: «Es improbable alcanzar una inflación de un dígito en este mandato»

La reciente evaluación del exministro de Economía, Hernán Lacunza, sobre la inflación y las estrategias económicas del Gobierno ha generado interés y debate. En su entrevista, realizó declaraciones que invitan a reflexionar sobre los desafíos actuales del país.

Hernán Lacunza ofreció su perspectiva acerca de la inflación en Argentina, destacando que no considera probable alcanzar un nivel de inflación de un solo dígito durante este mandato. En una conversación con Nelson Castro en Radio Rivadavia, también defendió la legitimidad de las estadísticas del INDEC y anticipó que el camino hacia la desinflación será arduo.

Inflación: Desafíos y Perspectivas

Lacunza analizó el dato de inflación de enero, que se situó en un 2,9%, superando ligeramente las proyecciones iniciales. «Este número fue más alto de lo que esperábamos; éramos más optimistas con un 2,5 o 2,6. Sin embargo, la diferencia no es significativa», argumentó. Advirtió que la dificultad radica en bajar la inflación de niveles moderados: “Es más accesible descender de 20 a 2 que de 2 a 0, ya que a estos niveles los contratos se vuelven rígidos y la inflación se torna más persistente».

La Clave del Equilibrio Fiscal

Lacunza enfatizó la importancia del equilibrio fiscal y monetario como pilares esenciales para la desaceleración de la inflación, aunque advirtió que esto no basta para lograr cifras muy bajas a corto plazo. “El Gobierno ha tomado las decisiones correctas al controlar el gasto y disminuir la emisión monetaria. Esto ha permitido reducir la inflación de un 20% mensual a alrededor del 3%, pero se requieren otras estrategias significativas”, afirmó.

Se refirió a modelos internacionales, como los implementados en Brasil e Israel, donde amplios acuerdos con el sector privado y sindicatos han sido la clave para alinear expectativas inflacionarias. Sin embargo, también subrayó que estos procesos pueden ser prolongados y que es poco probable que se logre una inflación de un dígito durante el actual gobierno.

Un Visto Bueno a las Reformas Estructurales

El exministro sostuvo que el momento actual es propicio para impulsar reformas estructurales, argumentando que la secuenciación de los esfuerzos económicos tiene sentido. Según Lacunza, evitar una crisis de hiperinflación fue el primer objetivo; ahora llega la etapa de consolidar la estabilización. “Con el respaldo popular y externo, es el momento adecuado para abordar reformas que mejoren la competitividad mediante la reducción de costos, reformas laborales y simplificaciones tributarias”, añadió.

Impuesto: Incoherencias en el Federalismo

Lacunza también criticó lo que consideró una contradicción del sistema fiscal argentino, al señalar que se actúa de forma federal para aumentar impuestos, pero unitariamente al momento de reducirlos. “Los beneficios de una reducción impositiva no se limitan a un distrito”, destacó. “Cuando se trata de subir impuestos, somos federales, pero al bajarlos, actuamos como si fuéramos un gobierno centralizado”.

Salida del Cepo Cambiario y la Normalización del Mercado

Sobre la política cambiaria, Lacunza opinó que es un buen momento para avanzar hacia una normalización del mercado de cambios. “El Gobierno ha aprendido de las experiencias pasadas y, con el apoyo electoral actual, debería considerar la liberalización total del acceso a las divisas”, concluyó.