EE. UU. destruye 16 buques iraníes mientras Teherán amenaza con bloquear exportaciones de petróleo

La tensión en el Medio Oriente se intensifica, con EE. UU. llevando a cabo ataques aéreos contra embarcaciones iraníes, mientras que las amenazas de Irán al transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz generan alarma mundial.

El Departamento de Defensa de EE. UU. anunció la destrucción de más de dieciséis barcos iraníes dedicados a la colocación de minas, en un contexto donde Irán ha prometido bloquear cualquier exportación de petróleo hacia sus oponentes. Esta jugada podría significar graves repercusiones para el comercio global de energía.

A medida que la tensión aumenta, EE. UU. toma acción preventiva

El presidente Donald Trump, quien utilizó su red social Truth Social para anunciar los ataques, advirtió previamente sobre «consecuencias sin precedentes» para Irán. «Me complace informar que hemos destruido completamente 10 embarcaciones inactivas, y pueden haber más», escribió.

Los efectos de los ataques en el Medio Oriente

La Central de Comando de EE. UU., posteriormente, confirmó que el número de embarcaciones destruidas había ascendido a 16. Este ataque coincide con el día 11 de un conflicto que ha visto un aumento significativo de la violencia, especialmente en Teherán, donde los residentes reportan intensos bombardeos.

Retaliaciones de Irán y el impacto regional

Irán no se ha quedado de brazos cruzados. Durante el mismo día, el país lanzó varios ataques con misiles y drones contra Israel y estados del Golfo, muchos de los cuales albergan bases estadounidenses. Los informes indican que varios países, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, fueron blanco de estos ataques.

Consecuencias humanitarias y nuevos ataques israelíes

Como resultado de la escalada, al menos siete personas murieron y decenas más resultaron heridas debido a los bombardeos israelíes en ciudades libanesas como Tiro y Sidón. La ONU expresó su preocupación por la crisis humanitaria en Líbano, donde se estima que más de 667,000 personas han sido desplazadas.

La situación de las fuerzas estadounidenses y la respuesta militar

Las fuerzas iraníes han apuntado a los buques de guerra de EE. UU., así como a bases y misiones diplomáticas en la región. La cifra de bajas en el ejército estadounidense se mantiene en siete, con al menos 140 heridos.

Un conflicto que no muestra signos de cesar

A principios de este miércoles, se registraron nuevos intercambios de fuego entre Irán e Israel, mientras Kuwait interceptó varios drones iraníes que se dirigían hacia su territorio. Israel, a su vez, anunció más ofensivas en Teherán y Líbano, con el primer ministro Benjamin Netanyahu reafirmando su compromiso de eliminar la amenaza iraní.

Contrario a esto, Trump indicó que las operaciones conjuntas progresan favorablemente y confía en que el conflicto concluirá pronto, generando así un contraste en las visiones de liderazgo entre ambos países.