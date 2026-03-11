Bancarización Femenina en Argentina: 68% de las Mujeres Tienen Acceso al Crédito, Pero con Desigualdades

Avances y Retos en la Inclusión Financiera de las Mujeres en Argentina
La inclusión financiera de las mujeres en Argentina avanza, pero aún enfrenta importantes desafíos. Un reciente estudio revela que el 68% de las mujeres posee al menos un producto de crédito, superando la cifra de los hombres; sin embargo, la variedad de opciones disponibles sigue siendo limitada.
Según Martina González, en una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7), el acceso al crédito no se traduce únicamente en tener una cuenta bancaria, ya que más del **90% de los argentinos mayores de 18 años** están bancarizados. “El 68% representa a aquellas mujeres que efectivamente utilizan productos como tarjetas de crédito o préstamos”, explicó González.
La Profundidad del Crédito: Un Objetivo Pendiente
El informe destaca que **la inclusión financiera** no se restringe al acceso básico, sino que también es esencial evaluar lo que se conoce como “profundidad del crédito”. Esto se refiere a la variedad de instrumentos financieros que una persona puede utilizar.
“Alguien puede tener una tarjeta de crédito y considerarse parte del sistema financiero, pero la verdadera inclusión implica acceso a múltiples herramientas, como préstamos personales o hipotecarios”, explicó González, señalando que los hombres aún dominan en este aspecto.
Ampliar esta profundidad es crucial, ya que muchas decisiones económicas o proyectos productivos dependen de instrumentos más complejos que una simple tarjeta de crédito.
La Importancia de la Educación Financiera
Un aspecto clave que González enfatiza es el papel de la **educación financiera**. “El acceso al crédito debe ir de la mano con la capacidad de utilizarlo de manera responsable. Es fundamental que las personas entiendan para qué sirve cada producto, cómo emplearlo y cómo gestionar sus finanzas”, afirmó.
Además, destacó la necesidad de que los usuarios se familiaricen con su historial crediticio: “Interactuar con el reporte y recibir alertas sobre cambios son acciones que ayudan a construir una buena salud financiera”, concluyó.
Comportamiento de Pago: Una Promesa Femenina
El análisis también contempla el comportamiento de pago de los prestatarios. Las mujeres presentan una ligera ventaja en el cumplimiento de pagos, alcanzando un **80%** frente al **79%** de los hombres. Si bien la diferencia es mínima, se alinea con tendencias observadas en estudios previos sobre finanzas.
En un panorama económico complicado, González asegura que se observa una **actitud positiva** hacia el manejo de deudas. “Los argentinos están adoptando un enfoque más estratégico respecto a sus finanzas. Actualmente, priorizan el desendeudamiento y la organización financiera antes de asumir nuevos compromisos”, menciona.
Para muchos especialistas, esta tendencia es alentadora, ya que contribuiría a un sistema financiero más robusto, tanto a nivel individual como social.