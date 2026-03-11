Bancarización Femenina en Argentina: 68% de las Mujeres Tienen Acceso al Crédito, Pero con Desigualdades

La inclusión financiera de las mujeres en Argentina avanza, pero aún enfrenta importantes desafíos. Un reciente estudio revela que el 68% de las mujeres posee al menos un producto de crédito, superando la cifra de los hombres; sin embargo, la variedad de opciones disponibles sigue siendo limitada.

Según Martina González, en una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7), el acceso al crédito no se traduce únicamente en tener una cuenta bancaria, ya que más del **90% de los argentinos mayores de 18 años** están bancarizados. “El 68% representa a aquellas mujeres que efectivamente utilizan productos como tarjetas de crédito o préstamos”, explicó González.

La Profundidad del Crédito: Un Objetivo Pendiente

El informe destaca que **la inclusión financiera** no se restringe al acceso básico, sino que también es esencial evaluar lo que se conoce como “profundidad del crédito”. Esto se refiere a la variedad de instrumentos financieros que una persona puede utilizar.

“Alguien puede tener una tarjeta de crédito y considerarse parte del sistema financiero, pero la verdadera inclusión implica acceso a múltiples herramientas, como préstamos personales o hipotecarios”, explicó González, señalando que los hombres aún dominan en este aspecto.

Ampliar esta profundidad es crucial, ya que muchas decisiones económicas o proyectos productivos dependen de instrumentos más complejos que una simple tarjeta de crédito.

La Importancia de la Educación Financiera

Un aspecto clave que González enfatiza es el papel de la **educación financiera**. “El acceso al crédito debe ir de la mano con la capacidad de utilizarlo de manera responsable. Es fundamental que las personas entiendan para qué sirve cada producto, cómo emplearlo y cómo gestionar sus finanzas”, afirmó.

Además, destacó la necesidad de que los usuarios se familiaricen con su historial crediticio: “Interactuar con el reporte y recibir alertas sobre cambios son acciones que ayudan a construir una buena salud financiera”, concluyó.

Comportamiento de Pago: Una Promesa Femenina

El análisis también contempla el comportamiento de pago de los prestatarios. Las mujeres presentan una ligera ventaja en el cumplimiento de pagos, alcanzando un **80%** frente al **79%** de los hombres. Si bien la diferencia es mínima, se alinea con tendencias observadas en estudios previos sobre finanzas.

En un panorama económico complicado, González asegura que se observa una **actitud positiva** hacia el manejo de deudas. “Los argentinos están adoptando un enfoque más estratégico respecto a sus finanzas. Actualmente, priorizan el desendeudamiento y la organización financiera antes de asumir nuevos compromisos”, menciona.

Para muchos especialistas, esta tendencia es alentadora, ya que contribuiría a un sistema financiero más robusto, tanto a nivel individual como social.